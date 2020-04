Dijo que está más preocupado «por la salud de los pampeanos» y se despegó de las críticas de Verna a Fernández. «Cuando pase la pandemia, me van a juzgar por la cantidad de muertos y no por lo que defendí otra causa», apuntó.

El gobernador Sergio Ziliotto dijo esta mañana que en estos momentos Portezuelo del Viento «no es prioritario para La Pampa, hoy estamos preocupados por la salud de los pampeanos».

En una entrevista con el programa Crónica Anunciada, de la radio Futurock, se despegó de las duras críticas del exgobernador Carlos Verna a Alberto Fernández. «Cada uno desde su rol hace las declaraciones que crea convenientes y utiliza las herramientas que tenga. Si bien es cierto que no me olvido de la historia, Portezuelo en este momento no es prioritario para La Pampa», reafirmó el mandatario pampeano.

«La causa de la defensa de la soberania hidrica es histórica en La Pampa, más allá de cuestiones de pertenencia política o social. He hecho los reclamos correspondientes pero la agenda de este gobernador hoy pasa por la salud de los pampeanos. Cuando pase todo esto seguiremos reclamando, no es una cuestión hoy urgente o de vida o muerte», apuntó Ziliotto.

«Cuando pase la pandemia, me van a juzgar por la cantidad de muertos que tuve y no por lo que defendí en ese momento otra causa», advirtió.

Además, el gobernador anticipó que habrá nuevos anuncios para los sectores económicos que hoy no pueden trabajar en la provincia. «Nosotros como primera medida decidimos mantenernos como está», dijo sobre la cuarentena «administrada» que anunció Nación, aunque aclaró que eso «no significa que no vayamos a analizar pedidos de sectores que hoy no pueden trabajar y que tienen restringida la posibilidad tener sus propios ingresos».

«Más allá de lo económico, vamos a analizar liberar una actividad si puedo garantizar el control. Si no garantizo el control, no puedo habilitarlo porque significa mayor circulación social. Y mayor circulación social es prestarle nuestras piernas al virus para que circule», remarcó.

Dijo que la prioridad es «seguir garantizando la salud de los pampeanos y seguir aprovechando la situación de que no tenemos circulación local del virus en La Pampa». «Planteamos buscar paliativos a todos los sectores económicos que a través del Estado puedan tener la alternativa de tener sus recursos y quedarse en sus casa tranquilos, esperando. Por sobre la economía y a necesidad, está la salud», insistió.

«Estamos estudiando alternativas. En esta semana estaremos dando respuestas a los sectores que por la misma informalidad no tenemos datos feacientes. Para ayudarlos y tranquilizarlos de que es necesario quedarse en casa, que es la única vacuna y que hay un Estado que le puede facilitar los recursos que antes tenían por sus propios medios», agregó.

Impuesto

Ziliotto también ratificó su apoyo al proyecto de gravar las grandes riquezas de manera extraordinario en el contexto de la crisis desatada por la pandemia. «Toda la sociedad está poniendo algo. Los que más ponen son los sectores que se tienen que quedar en sus casas y no saben si mañana tendrán un plato de comida en la mesa de su familia. Los que tienen más recursos son los que más tienen que poner», apuntó.

«Estoy de acuerdo que es un momento de excepcionalidad y las medidas requieren excepcionalidad. Hace falta solidaridad social. El virus ataca la vida y no discrimina entre quien más o menos recursos tenga. Quien más tiene, es momento de que ponga», remarcó.

A su vez, reclamó que esos sectores tengan «solidaridad» porque «hay sectores que les ha tocado ir bien en la vida. El que tiene fortunas, que resigne un recurso o resigne ganancias porque es momento de pensar en todos».

Apoyo

Especuló que habrá consenso mayoritario en las Cámaras para una ley de este tipo. «Va a tener una oposición ideológica, pero creo que la mayoría va a estar garantizada en las dos cámaras», dijo, haciendo hincapié en que la influencia de Alberto Fernández terminará inclinando la balanza por «el apoyo políitico del partido y la ascendencia de la opinión del presidente».

Destacó finalmente el papel de Fernández en el manejo de la crisis. «Lo veo firme, como corresponde. Es alguien que pertenece al peronismo y el peronismo sabe utilizar el poder. Ocupándose de lo que corresponde, haciendo valer el voto de la gente y poniendo a la gente por encima de cualquier interés sectorial. Tiene un gran apoyo de todos los gobernadores», subrayó.

Fuente: El Diario