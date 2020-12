Desde el martes se aplicarán 2.300 dosis a personal esencial en la provincia. «Yo dije hace mucho tiempo que iba a ser el primero en vacunarme», recordó.

El pampeano no esquivó el debate generado por la mediatización de la desconfianza en la vacuna rusa y aseguró que durante la reunión virtual realizada ayer entre gobernadores y gobernadoras con el presidente Alberto Fernández “no hubo comentarios negativos y todos tenemos muy en claro que todas las vacunas son eficientes, más allá de los porcentajes. Plantear hoy una cuestión geopolítica de alineamiento para vacunar, es tratar de llevar la discusión por otro lado”, resaltó.

“Lo peor que le pasó a los argentinos aparte de la pandemia, fue que esa pandemia se politice. Creo que aquí no se analiza la gravedad de la situación y se plantean, sinceramente discusiones que no tendrían que ser en dirigentes que tengan como norte la integridad de todos los argentinos”, advirtió.

Por eso, aseveró que “nos pusimos de acuerdo para que esto sea una medida conjunta entre todos y es muy importante que todas las provincias empecemos juntos. Es una decisión política de decir que seguimos unidos, más allá de miles de palos en la rueda, subestimando y agrediendo al gobierno nacional”.

“Entre los gobernadores no hay grieta y esta es una etapa nueva, que nos permite comenzar a terminar con esta pandemia. Hay que seguir buscando la prevención, testeando, aislando y tomando las medidas que correspondan”, añadió.

Campaña

Sobre la mediatización de la desconfianza en la vacuna Sputnik V, de las que el país recibió 300 mil y 2.300 ya arribaron a nuestra provincia, Sergio Zilioto, recordó que “nosotros iniciamos una campaña hace 15 días y habilitamos el sitio para la inscripción voluntaria, con una gran aceptación” pero no descartó que pueda haber “hecho mella en los argentinos” .

“Si uno pone la mayoría de los canales de televisión del país, se pone en duda permanentemente acerca de las vacunas y en eso, mucha gente lo toma de buena fe”, reconoció.

“Y antes esas dudas, tiene que resurgir la política. Y yo lo planteaba ayer (por el sábado) en la videoconferencia, si los gobernadores teníamos que vacunarnos o no con el Presidente. Yo dije hace mucho tiempo que iba a ser el primero en vacunarme. Lo dijo el Presidente, por una cuestión de días y fechas de autorización, no lo hará inmediatamente, pero el ponerse al frente también de la decisión política de ser el primero en vacunarse, tiene que ver con despejar las dudas a la sociedad, que, de buena fe, puede tener algún tipo de dudas”, dijo en declaraciones a Radio 10 de Buenos Aires.

“Esta es una señal política. Todos creemos en el proceso de vacunación. No es casualidad que Argentina tenga contratos con cuatro tipos de vacunas, dijo ayer Ginés González García, por 55 millones de dosis, pero nos vacunamos con la primera que llegó, que es la de Gamaleia. Es un proceso de vacunación. No nos interesa qué tipos de vacunas, porque vienen garantizados por organismos científicos”, agregó.

Ziliotto dijo que todas las vacunas pueden tener efectos no esperados. “Vemos lo que pasa con Pfizer, que para algunos sectores es la del Primer Mundo. Son efectos lógicos, ninguna vacuna está aprobada, todas tienen autorización de uso por emergencia, porque un proceso de vacunas lleva dos o tres años y hace once meses que empezó el virus en China. No hay que olvidar el contexto, de un pandemia inesperada y en eso hay un gran salto de la ciencia internacional, de haber encontrado un genoma en menos de 30 días”.

Fuente: El Diario de La Pampa