La designación del nuevo titular del Ministerio de Producción estará acompañada de una serie de cambios dentro de la cartera que hasta hace una semana conducía Ricardo Moralejo. La reestructuración contemplará el traspaso de algunas áreas a otras dependencias.

Tal como había anticipado este diario, esta semana el Ejecutivo provincial comenzó a analizar quién será el próximo ministro o ministra de la Producción tras la renuncia de Ricardo Moralejo. En las últimas horas circularon diversos nombres que podrían ocupar el cargo al que renunció Moralejo, pero hasta el momento no hubo precisiones.

Sin embargo, fuentes consultadas por este diario señalaron que el gobernador Sergio Ziliotto posee varias «alternativas» para elegir a su reemplazante. A su vez, anticiparon que hoy decidiría tras analizar minuciosamente la situación.

Cambios en la cartera.

La designación de un nuevo ministro o ministra de la Producción no será la única novedad. Según pudo saber este diario, también están bajo la lupa «reestructuraciones que se consideran necesarias» dentro de la cartera. Esto contempla que algunas áreas pasarán a responder a otras dependencias del Ejecutivo.

La noticia fue dada a conocer el pasado miércoles de manera oficial por el propio Ziliotto. «Esta es una de esas noticias que uno no quiere dar nunca», graficó el mandatario al dar a conocer la novedad y explicó que «se trata de una cuestión de salud, una cuestión familiar, y en eso uno no tiene más que respetar».

Ziliotto precisó en ese momento que a partir de la renuncia se iba a tomar un paréntesis para definir el reemplazo. Dicho plazo venció y, según indicaron fuentes de Casa de Gobierno hoy el mandatario tomaría finalmente la decisión.

Fin a las especulaciones.

Una de las posibilidades que se barajan es que el reemplazo llegue por fuera del Gobierno. También estiman que podría promoverse a alguien que ya esté cumpliendo funciones dentro del Ministerio de Producción. Estas especulaciones culminarían hoy luego de que el gobernador elija finalmente a su reemplazante.

Encontrar un perfil que iguale al de Moralejo no resulta nada sencillo. «Deja la vara muy alta, era un tipo muy capaz», habían señalado desde Casa de Gobierno. Incluso, esto fue reconocido por el propio Ziliotto, quien afirmó días atrás que «desde el Gobierno tenemos una enorme pérdida. No será fácil reemplazar la personalidad, el conocimiento, la trayectoria, la experiencia y la dedicación que tuvo y tiene Ricardo (Moralejo) en la acción de Gobierno».

Alto perfil.

Ricardo Moralejo fue uno de los ministros con alto perfil desde el inicio del periodo de Ziliotto. Ya venía de la gestión del ex gobernador Carlos Verna donde la realización de la ExpoPymes le dio un lugar preponderante. También el lanzamiento, a fines de 2018, de la planta láctea del Estado provincial en el Ceret de General Pico, con la leche y otros productos lácteos de la marca Mamuu.

Una de sus últimas apariciones públicas junto a Ziliotto fue el 17 de abril, cuando desde el Gobierno se le otorgó un crédito de 28 millones de pesos a una empresa de General Pico que fabrica insumos para la industria petrolera.

