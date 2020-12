El mandatario manifestó que es una decisión «absolutamente de él. Pero si toma esa decisión a nosotros nos saca un gran problema de encima, no solo tenemos resuelto el tema eleccionario sino también le daría mayor visibilidad a La Pampa en el contexto nacional de la que ya tiene. Eso nos posicionaría fuertemente en el contexto nacional con Carlos Verna en Senadores. Es una decisión de él, ha dado muchísimo a la política y tiene el derecho a tomar la decisión que él cree que es la mejor para el conjunto de todos los pampeanos».

De todas maneras, aclaró que «no hay que adelantarse. Son procesos, falta muchísimo y hay que dar respuestas rápidas e inmediatas en virtud de la pandemia. Pensar un proceso electoral para el que faltan seis o siete meses en medio de una pandemia es faltarle el respeto a la ciudadanía pampeana».

Una de las cuestiones que la pandemia dejó en segundo plano fue la renovación de las autoridades del Partido Justicialista de La Pampa, lo que iba a culminar con la asunción de Sergio Ziliotto como presidente de la fuerza.

«Hoy el cambio de autoridades del PJ demanda todo un proceso de apertura de llamado a elecciones para darle la posibilidad a todos los compañeros que se crean, y esto lo defiendo, en condiciones de tener un cargo en el partido. En el caso de que hubiera más de una lista, habrá que hacer elecciones y ahí tenemos que ver el tema de la presencialidad. Hoy por hoy no es una cuestión que tengamos en agenda porque tenemos que resolver primero el tema de la pandemia», opinó el gobernador.

En ese sentido, explicó que ocurre algo similar con las Primarias Abiertas, Simultáneas y Obligatorias, donde Ziliotto apoya la suspensión para que la aglomeración de gente no perjudique la situación sanitaria. «Esto no significa cercenar ningún derecho al voto. En la provincia de La Pampa todos los partidos tenemos nuestro propio sistema para elegir candidatos y, a su vez, toda la ciudadanía argentina tiene la posibilidad de expresarse en las elecciones del mes de octubre. Por eso, hablo de que no es aconsejable llevar adelante las PASO», opinó.

Pese al contexto, Ziliotto ratificó que encabezará la lista para presidir el PJ. «Es un gran privilegio, un gran compromiso, y si algún compañero no se cree representado por lo que nosotros buscamos en una lista de unidad, tendrá todos los mecanismos partidarios para ir a un proceso electoral. Tenemos la responsabilidad de fortalecer el PJ como usina de generación de políticas públicas en favor de la gente, y generar cuadros dirigenciales para que estén a la altura de ponerse al frente de la gestión», señaló finalmente el gobernador.

Fuente:LA Arena