El gobernador Sergio Ziliotto citó este jueves en un acto en General Pico las declaraciones que el sábado pasado hizo la intendenta de Jacinto Arauz, Gabriela Labourie, sobre la necesidad de una mayor responsabilidad social ante la segunda ola de covid. “No puede haber, como dijo una señora intendenta, un policía en cada casa. Tampoco un Estado policíaco”, dijo el mandatario.

Las expresiones de Ziliotto están en sintonía con lo que dijo Labourie. “La Policía no puede ser niñero de todo el mundo. Si después de 14 meses no hemos aprendido nada hay gente que por más que se le pare un policía enfrente no lo va a entender nunca”, expresó.

Hoy el gobernador dijo algo similar. “La responsabilidad social la construimos entre todos. No puede haber, como dijo una señora intendenta, un policía en cada casa. Tampoco un Estado policíaco. Necesitamos una gran colaboración. La actividad al aire libre no contagia, contagia el amontonamiento al aire libre y la inobservancia de los protocolos”.

“Lamentablemente hay un sector de la sociedad que no va a cambiar por más campaña que hagamos. Esas actitudes cambian cuando hay consecuencias fatales en el círculo de sus afectos”, agregó.

Fuente: Diario Textual