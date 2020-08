El ex ministro de la Corte Suprema Eugenio Raúl Zaffaroni pidió que indaguen a Mauricio Macri. Por la causa de espionaje, remarcó: «Yo creo que habría que empezar a llamarlo a una indagatoria a Macri».

El ex cortesano se refirió así a la causa por espionaje ilegal del macrismo y el involucramiento del ex presidente en ese caso: «Es increíble que hayan dejado el espionaje en las cárceles por escrito», dijo.

Y justo reaccionó Comodoro Py

En medio del reclamo de Zaffaroni, la Cámara Federal resolvió este viernes que la causa por presunto espionaje ilegal sobre la vicepresidenta Cristina Kirchner en el Instituto Patria y en su departamento de Recoleta, debe investigarse en Comodoro Py y no en Lomas de Zamora donde ya fueron procesados el ex titular de la Agencia Federal de Inteligencia Gustavo Arribas y su entonces segunda, Silvia Majdalani.

La decisión de Llorens ocurre después de que el juez federal de Lomas de Zamora Juan Pablo Augé procesó a los ex directores de la Agencia Federal de Inteligencia durante el gobierno de Cambiemos, Gustavo Arribas y Silvia Majdalani.

La reforma judicial

Además, Zaffaroni se refirió al artículo 72 de la reforma judicial: “No veo inconveniente. Cualquiera puede decir me siento amenazado por un medio de comunicación. ¿Qué se va a hacer con el medio? Nada. Censura es afectar al medio de comunicación». «El juez puede denunciar que es apretado y el consejo no puede hacer nada con los medios», aclaró.

En declaraciones a El Destape Radio, el jurista afirmó: «Es para prevenir al Consejo de la Magistratura que no tome medidas contra el juez. Es una prevención para el juez, no para el medio de comunicación. El medio de comunicación seguirá diciendo lo que quiere». Dijo: «El Consejo no tiene ningún poder sobre los medios».

Sobre otros aspectos de la reforma, indicó: «Hay cosas que podrían revisarse como la transferencia a la ciudad de Buenos Aires». «No sé qué números han tenido en cuenta para el número de juzgados. No estuve en la confección del proyecto», agregó.

Por el traslado de jueces por decreto, Zaffaroni indicó: «Ha hecho tantas cosas raras el Gobierno anterior que esta es una más. Nosotros en la Corte nunca aceptamos transferencias de jueces por decreto. Es algo muy raro».