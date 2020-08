El presidente Alberto Fernández anunció que YPF Agro operará como empresa testigo en el mercado de granos. En diálogo con El Destape Radio el primer mandatario afirmó que lo que hoy funciona como una división de negocios de la petrolera estatal se convertirá en una sociedad independiente para operar como una cerealera pública capaz de intervenir en sistema de acopio y comercialización agrario.

«La mejor opción es que YPF Agro se convierta en una sociedad autónoma y que se convierta en una empresa de referencia en el mercado cerealero».indicó Fernández durante la entrevista con Roberto Navarro. El periodista añadió que la nueva compañía operará en sociedad con la provincia de Buenos Aires y cooperativas de productores.

El anuncio ocurre luego de que el presidente emitiera un decreto que anuló la orden de intervención de Vicentin, la cerealera con sede en Santa Fe que se encuentra en proceso de concurso de acreedores e investigada por presuntas maniobras de desfalco a la banca pública y posible comisión de lavado de dinero. En ese sentido, Alberto Fernández explicó que la intención de la intervención era salvar a la compañía, pero que las maniobras judiciales y la campaña opositora impidió que se llevara a cabo ese proceso.

«Nosotros queremos rescatar a Vicentin, no a sus directivos. A los directivos los quiso rescatar el gobierno anterior», sostuvo Fernández en la entrevista con Navarro. Acerca de la situación de la empresa que tiene una deuda con el Banco Nación superior a los 18.182 millones de pesos, el jefe de Estado informó que pasada la intervención consiguieron saber que todos los activos de Vicentín representan sólo un tercio de la deuda que tiene.

«Los datos que vienen de los acreedores son muy preocupantes, los datos que vienen del Banco Nación son muy preocupantes, los datos que vienen de la UIF son muy preocupantes», afirmó el jefe de Estado, quien además lamentó los ataques de la oposición.

«La posición de la oposición era adversa al rescate de la cerealera tratándonos a nosotros de expropiadores, de querer avanzar contra la propiedad privada, olvidándose que también es propiedad privada la de los acreedores, la del Banco Nación que quiere cobrar, la del Banco Ciudad que no puede cobrar. Esa propiedad privada no les preocupa, sólo la de Vicentín», afirmó Alberto, quien lamentó: «Me tuve que bancar las cacerolas, los bocinazos, insultos por todos lados y letras escritas que nos decían expropiadores. A todo esto no me dejaron ver nada».

El propio Presidente el viernes anunció que suspenderán el decreto que había dispuesto hace menos de un mes la intervención transitoria de la cerealera Vicentin, que había sido dictada para intervenir la compañía.

La decisión se dio luego de que el gobernador santafesino Omar Perotti diera por terminado su intento de poner al frente del grupo concursado un interventor nombrado por la provincia. Ese intento fue rechazado por el juez de Reconquista, que está a cargo del concurso de acreedores de la cerealera, Fabián Lorenzini.