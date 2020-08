Yanina Latorre estuvo este jueves en el nuevo ciclo de El Trece, Mujeres, y habló de todo. Incluso, pese a que usualmente presenta una postura política muy afín a Cambiemos, reveló que la persona «más machista» que se encontró cuando trabajaba como representante de Diego, su esposo, fue el expresidente Mauricio Macri.

«Ser representante de Mauro Icardi, como Wanda Nara, o de Diego, como era mi caso, es fácil. Cuando el tipo es un crack, vienen los clubes», comentó Latorre. Aun así, Solita Silvera indagó: «Pero qué raro que Diego te mandara a vos a negociar»

«Yo soy contadora pública y, así como soy jorobada con el carácter, no te regalo un centavo», sentenció Yanina. A lo que Teté Coustarot le manifestó: «Muchas mujeres tienen vergüenza de negociar plata», manifestó Teté Coustarot.

La mediática se refirió a la dificultad que enfrentó para llevar adelante la negociaciones en Argentina. «Con el primer tipo con el que medio que no me sentí cómoda fue Mauricio Macri. ¡Muy machista! En el momento que era presidente de Boca estoy hablando, eh. Fue con el único con el que no me sentí cómoda al negociar. Él me subestimó, pensó que yo era una taradita rubia, botinera, que no podía saber nada. El más complicado, el más machista fue Mauricio Macri», apuntó.

«¿Cómo lo diste vuelta?», le consultaron. «No lo puedo decir», respondió, entre risas, la panelista de LAM. Y enseguida cambió de opinión: «Le dije algo así como ‘yo no vine acá a chuparte las medias ni a mostrarte el culo. Vine a hablar del laburo de mi marido’».

Las Mujeres le preguntaron por la respuesta del exmandatario, a lo que contestó: «Se río, me dijo ‘qué loca estás’. Estuve muchos años peleada con Mauricio y, como no soy boba, me amigué cuando fue Presidente de la Nación».

Yanina Latorre y Ángel de Brito atacaron a Luciana Salazar

En otro episodio de la jornada, Ángel De Brito y Yanina Latorre ironizaron sobre Luciana Salazar por el silencio que la modelo manifiesta en sus redes sociales y la tildaron de «oficialista».

De Brito entrevistó a Luli en la radio y, tras compartir las declaraciones más jugosas de la modelo, especuló que «mientras estaba el gobierno anterior era durísima en Twitter, tenía toda la información del mundo. Tiraba bomba, bomba, bomba, pero no se reconoce como oficialista». Taborda, una de sus panelistas, opinó: «Ahora está retranquila. Con el programa no sé si está tuiteando».

Yanina Latorre admitió que la sigue en Polémica en el bar: «Yo la miro todos los días, no dice nada. La cargan, desfila, dice cosas como podemos decir cualquiera de nosotros sobre el coronavirus».

«No tira esos bombazos como tiraba antes», insistió Ángel. El conductor reflexionó con ironía que «era opositora o se le cortaron las fuentes». Latorre insistió en que «en el gobierno anterior era reopositora«.