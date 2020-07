El Gobierno provincial informó este sábado que desde mediados de marzo ya regresaron unos 6100 pampeanos de otros países o provincias vecinas, en medio de la pandemia de Covid-19.

La Pampa implementó el programa Regreso a Casa, en el cual los pampeanos que pretendan regresar deben hacer una inscripción, seguimiento y alojamiento en hoteles u hospedajes para que puedan realizar una cuarentena de 14 días.

Hoy está volviendo gente que se había ido hace mucho tiempo», dijo el gobernador Sergio Ziliotto, en diálogo con Radio Textual (FM Sonar). «Se han quedado sin trabajo en otras provincias y están pidiendo volver a La Pampa”, agregó.

La Dirección de Epidemiología realiza el monitoreo de viajeros con indicación de aislamiento estricto. Desde mediados de marzo, ya han regresado 6102 personas. De esos 1269 continúan siendo monitoreadas. Entre ellos, el propio Ziliotto, que está en cuarentena desde hace siete días.

Otros temas de los que habló el mandatario fueron los siguientes:

-Portezuelo: confirmó este sábado que el Estado pampeano hizo una nueva presentación de la Corte Suprema de Justicia de la Nación para que se frente el proyecto de la represa hidroeléctrica Portezuelo del Viento y cuestionó que la provincia vecina haya decidido seguir con la licitación. “No sorprende para nada la licitación. Portezuelo, de la forma en que siempe Mendoza la intentó llevar adelante, estuvo al costado de la legalidad. Es otro capítulo más de esta historia de que está todo bien, de que el proceso está de acuerdo a la ley y al Tratado del Río Colorado y que el estudio de impacto ambiental cumple con la Ley Nacional de Obras Hidráulicas…”, dijo. “Sinceramente no nos sorprende porque ha sido una política de ese tipo por parte de Mendoza. Lo que pasa es que hace cuatro años tuvo la connivencia de un Gobierno nacional. Ahora no la tiene”, expresó.

Alan Ruiz: «(El exespía de la AFI) Alan Ruiz fue un funcionario de cuarto nivel en el Gobierno La Pampa, que recién tomó relevancia recién en el ámbito nacional cuando fue a trabajar con la ministra de Seguridad pero que aquí en ningún momento tomó decisiones por su cuenta porque, como corresponde, hay una línea de conducción. Puede haber tomado algunas decisiones por cuestiones personales, pero no tuvieron nada que ver con la política de seguridad de la provincia”.

Clases: «Lo que se firmó esta semana es un protocolo para la vuelta a clase. Hoy no podemos poner una fecha de regreso a las aulas cuando todavía no llegó el pico de la pandemia a Buenos Aires, que está a 600 kilómetros. No nos cambia la vida si las clases comienzan en agosto o septiembre».

-Renuncia del jefe de la Policía: «El comisario (Roberto) Ayala tenía divergencias con el ministro de Seguridad (Horacio di Nápoli). Tomó la decisión de renunciar, la aceptamos y seguimos adelante. La seguridad pública es día a día y no puede haber retroceso. Nadie es imprescindible».

-Sistema de salud y camas: «El lunes vamos a contar con 91 camas con terapia intensiva con respiradores. Desde el inicio de la pandemia hubo que adaptarse para reforzar el sistema público de salud y la conciencia social. Así pasamos de 47 a 91 camas de terapia intensiva, con respiradores. Eso nos permitió a nosotros ir tomando soluciones y tomar paliativos, ante la falta de trabajo.

-Pandemia y economía: «Comenzó la recuperación económica en la provincia. El rebote ya se siente. Entre todos hicimos una red social. Hoy gracias a Dios hemos vuelto al camino de la recuperación económica. Hoy casi el 90% de las actividades económicas están recuperadas y en La Pampa ya se nota un rebote de la economía”.

