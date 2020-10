Luego de asegurar que él fue quien decidió la salida de Diego Maradona de Boca Juniors, el propio Diez tomó la palabra y le contestó a Mauricio Macri a través de su cuenta personal de Instagram. No sólo habló de su adiós al fútbol, sino que también le recordó al líder de Juntos por el Cambio que fue él quien «le cagó la vida a dos generaciones de argentinos».

El mensaje de Diego Maradona a Mauricio Macri tras compararlo con Cristina Fernández de Kirchner

«Yo le pido al pueblo argentino que apoye a este gobierno. Que lo haga desde sus casas, desde las redes. Porque este gobierno no es de Alberto y Cristina. Es de TODOS. Ya no es más el país de Ricachón y sus amigos. Y a vos Mauricio, te digo que a mí no me echaste de ningún lado. Fui yo el que dejó el fútbol, para proteger la salud de mis viejos. Esa fue una decisión mía, y no le hice mal a nadie. Pero por más bombas de humo que tires, vos sabés que TUS DECISIONES le cagaron la vida a dos generaciones de argentinos. Hacete cargo, querido. Ya lo dijo tu padre…».