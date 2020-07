grupos de WhatsApp pueden ser una bendición para algunos usuarios y un calvario para otros. Muchos deciden silenciarlos, pero esta función dura por un plazo determinado de 8 horas, una semana o un año. Los. Muchos deciden silenciarlos, pero esta función dura por un plazo determinado de 8 horas, una semana o un año. Sin embargo, todo esto está a punto de cambiar. El sitio WaBetaInfo publicó que WhatsApp lo ofrecerá a sus silenciar los usuarios o grupos por siempre a partir de la próxima actualización. Esta será una función de gran utilidad para los usuarios. Permitirá que solo suenen aquellos grupos que los usuarios consideren importantes, mientras que el resto se seguirán notificando sin emitir un alerta de audio. WhatsApp está en una constante transformación a pesar de ser la aplicación de mensajería instantánea más utilizada en el mundo. Esto se debe a que sus rivales no permiten que se duerma en los laureles y están constantemente innovando, como Telegram, que esta semana incorporó la opción de poner videos en los perfiles y de enviar archivos de hasta 2 GB.

