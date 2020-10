Dentro de todas las posibilidades que brinda WhatsApp a sus usuarios está la opción de darle distintos tipos de formatos a los textos. Además de tachar, subrayar o poner en negrita, existe una variante que no todo el mundo conoce: la de escribir mensajes transparentes.

En realidad, más que un truco se trata de una broma ya que lo que se coloca es un texto y no texto. Lo bueno es que no es necesario bajar ninguna aplicación de terceros, se puede realizar simplemente con la aplicación de Facebook.

¿Cómo escribir un texto transparente en WhatsApp?

1- Lo primero que hay que hacer es ingresar a WhatsApp Web.

2- Luego hay que entrar en algún chat y dirigirse a la barra donde se escribe un mensaje.

3- Allí se debe pegar un código que encontraremos en este sitio. Lo único que hay que hacer una vez que ingresemos allí es hacer click en el botón “Copy”.

4- Acto seguido hay que retornar a WhatsApp y pegar el código, que se convertirá en un mensaje invisible.

5- Para cerrar el proceso, simplemente hay que presionar el triángulo para enviar.

Los usuarios pueden enviar textos invisibles cortos o largos. Para lograr esta segunda opción, simplemente hay que pegar un código al lado del otro en repetidas ocasiones, cuantas veces quieras.

Qué es WhatsApp Gold y por qué es peligroso para tu celular

WhatsApp Gold ya circula en cadenas de la plataforma de mensajería y se la describe como una aplicación fácil de usar, con más funciones que tal vez podrían ser de tu agrado. Se dice que esta nueva aplicación ha sido instalada por más de 50 millones de personas en todo el mundo y podría venir con la función de bloquear todos los chats privados y después protegerlos con una contraseña.

Sin embargo, esta herramienta no es segura. No se encuentra en las tiendas de aplicaciones (App Store y PlayStore), por lo que podría poner en riesgo a los usuarios. Por esta razón, te pedimos que pienses antes de descargar ésta o cualquier otra aplicación de un sitio que no sea la respectiva tienda de apps del sistema operativo de tu dispositivo.

También hay que decir que WhatsApp Gold no es nueva y desde hace varios años les promete muchas bondades a los usuarios con un nivel alto de inseguridad. De acuerdo con Xataka Android, hace un tiempo esta ‘app’ se vendía como la versión “premium” de WhatsApp que solo usan los famosos, esto a modo de trampa.