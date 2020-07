Los más de 2.000 millones de usuarios que tiene WhatsApp en el mundo aman la app por las funcionalidades que con ella trae. De hecho hay quienes dicen que en la aplicación nada está oculto.

Uno de esos trucos es cómo saber si alguien que no tengo en mis contactos me tiene agregado. Lo mejor de todo es que no necesitas una aplicación externa para hacerlo.

PASO A PASO:

Lo primero que debes hacer es obviamente ingresar a WhatsApp e ir a los tres puntitos que están en la parte superior derecha. Luego pulsa sobre ‘Nueva Difusión’. Después selecciona a todos los contactos que tengas.

A esa difusión envía un mensaje cualquiera a todos los usuarios que seleccionaste. La cosa está en que deberás esperar unos 60 minutos aproximadamente para que todos-en teoría- lean el mensaje.

Cuando ya pase ese tiempo ve a la difusión, deja presionado el texto que enviaste y pulsa la letra ‘i’. En ese apartado aparecerá una lista de todas las personas a las que le llegó tu mensaje.

Si eres detallista y revisas la lista, seguramente te aparece un número desconocido que posiblemente sí te tiene agregado a sus contactos y tu no.

Este truco también es aplicable en los Estados de WhatsApp. Antes de publicar uno pulsa de nuevo los tres puntitos y selecciona ‘Privacidad de Estados’. Escoge la opción ‘Todos’ y cuando realices una publicación aparecerán todas las personas que han visto tu foto o video.