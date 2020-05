Las dificultades económicas que plantea la cuarentena para la economía de muchas familias y emprendedores genera un panorama desalentador, mientras el aislamiento podría seguir todo mayo, y surgió como alternativa un espacio de trueques para intercambio de diferentes cosas donde ya hay mas de quinientos adherentes a una semana de su creación.

La iniciativa se formalizó a través de una fan page en facebook creada por Marcelo Alí, vecino huinquense con fuerte compromiso social, quien planteó la alternativa para cambiar ropa, herramientas, muebles, aparatos de cocina, calzado, bicicletas y todo lo que se puedan imaginar; “largué la idea porque se que todo está muy complicado y en cuatro días ya había más de quinientos seguidores en el espacio y muchos pudieron intercambiar cosas” dijo Alí consultado por IR Noticias Centro.

El trueque es una antigua modalidad de intercambio sin dinero que permite dinamizar la circulación de bienes o servicios en épocas de poca plata; ya hubo en Argentina, luego de la crisis del año 2001, un período donde se estableció como alternativa y se hacían ferias en barrios y clubes llegando a generar una moneda interna.

Marcelo Alí admitió que el panorama es muy difícil para muchas familias y la escasez de dinero alienta este tipo de operaciones; “muchas veces la gente tiene cosas que no usa y cambiarlas le sirve a todos porque siempre alguien lo puede necesitar y tiene algo para ofrecer”; el promotor de la idea aclara que el grupo no es para venta porque esa no es la idea y si alguien quiere vender se le pide que lo haga por otro espacio; “se sigue sumando gente y si todo sigue así capaz organicemos alguna feria en un predio o institución, hay gente con muchas ganas de hacer cosas pero esta cuarentena está provocando un daño muy grande” indicó.