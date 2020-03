José Osmar García, director de Asuntos Municipales de la provincia y militante ferroviario, manifestó que la empresa estatal Trenes Argentinos tomó el compromiso de hacer una prueba de vías hasta General Pico, con el objeto de evaluar y considerar el retorno del servicio de pasajeros a La Pampa. El funcionario provincial participó el martes de una reunión con responsables de la firma ferroviaria. También fueron parte del encuentro, la intendenta de la ciudad, Fernanda Alonso; y el subsecretario de Planificación y Transporte, Juan Carlos Guzmán.

Hace cuatro años, una inundación provocó la rotura de los puentes ferroviarios sobre el río Salado (kilómetro 191) y sobre el arroyo La Clarita (kilómetro 184). Esto obligó a la suspensión del servicio y la reparación de los puentes, que llevó largo tiempo. Una vez realizadas las obras y hechas las pruebas de vía, el servicio se repuso de manera parcial y de a poco comenzó a extender su recorrido. A mediados del año pasado, el tren de pasajeros regresó a Bragado.

Pruebas de vía.

En diálogo con este medio, García señaló que lograron el compromiso para hacer una prueba de vías hasta General Pico, luego de exponer las buenas condiciones de la infraestructura férrea de La Pampa, como desde el tramo entre Bragado y General Pico.

«Con la nueva gestión nacional fuimos con la esperanza de encontrar un espíritu que sea proclive al retorno de los trenes de pasajeros, y encontramos funcionarios que quieren el tren y que van a trabajar por el retorno de todos los servicios de pasajeros. Luego que quedaran reparados los puentes sobre el arroyo La Clarita y sobre el Río Salado, el tren tendría que haber retornado, porque el servicio había quedado suspendido, pero no levantado. Ellos quieren que los trenes corran pero que lo hagan seguros, y nosotros coincidimos, porque lleva gente.

Hicieron una prueba de vía de Bragado a Carlos Casares, que fue muy óptima, al punto que le dieron muy buena velocidad, y ahora van a hacer una prueba de vía hasta Pehuajó. Nosotros les destacamos la calidad del ramal entre Pico y Catriló, que es 100 libras sobre piedra y después de evaluar esto, tomaron el compromiso de hacer pruebas de vía hasta General Pico. Ellos tienen disposición para que el tren retorne», dijo.

Enlace a Santa Rosa.

El funcionario provincial, que desde 2003 brega por el retorno del tren de pasajeros a La Pampa, destacó que en este reclamo también se pide por la llegada del servicio a Santa Rosa.

«La preocupación que nos queda y que la hicimos notar es el tramo de 83 kilómetros entre Catriló y Santa Rosa, porque es muy importante para nosotros, primero porque es la capital de la provincia, y segundo, por el caudal de gente que traslada. El ramal Catriló – Santa Rosa es más liviano, es de 75 libras sobre tierra, y se recorría con un material rodante más liviano. A los coche motor acá los preservamos durante cuatro años y ahora pretenden llevarlos a reparación. En el caso nuestro, creemos que una vez reparado ese material, puedan retornar al servicio a La Pampa. De la reunión nos vinimos con un dejo de satisfacción, con un optimismo moderado, pero no hay que crear falsas expectativas porque esto no se logra de un día para el otro. Sin embargo, la predisposición la tienen, y entienden que el servicio es de carácter social, y que no se tiene que tener en cuenta por el costo del boleto», señaló.

Por último, García destacó que la reunión se logró a partir de una audiencia que pidió el gobierno pampeano, y destacó el apoyo que recibió en su momento, de parte del gobernador Carlos Verna, como del actual mandatario pampeano, Sergio Ziliotto.

Cesión de terrenos.

Durante la reunión con representantes de Trenes Argentinos, la intendenta Alonso reclamó la cesión definitiva de los terrenos ferroviarios donde está ubicado el bosque del barrio Carlos Berg, como así también, las tierras donde funciona el predio «El Chañar», que le fue otorgado de manera temporal a Cultural Argentino. La jefa comunal informó que varios de los convenios con Ferro Expreso están a punto de vencerse y, que está llegando a su fin la concesión de Ferrocarriles Argentinos.

