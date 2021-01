La reunión convocada por el Poder Ejecutivo Provincial con el fin de dar a conocer a los gremios que conforman la Comisión Mixta de Salud y Seguridad en el Trabajo la situación epidemiológica de la provincia y el plan de vacunación para el sector docente se desarrolló ayer y contó con la participación del ministro de Educación de la provincia, Pablo Maccione junto a la subsecretaria de Educación, Marcela Feuerschvenger. Por el lado de Salud estuvo presente el subsecretario Gustavo Vera y la directora del área de Epidemiología, Ana Gabriela Bertone.

En tanto, por el sector gremial docente participaron Lilia López, junto a Darío Muñoz y Carina Peredo, ambos integrantes de la Comisset y el secretariado provincial de UTELPa, junto a dirigentes Sadop y AMET.

El tema central de la convocatoria fue mostrar la situación epidemiológica actual de la provincia y el plan de vacunación para el sector docente.

Ambas carteras (Educación y Salud) desarrollaron un amplio informe sobre la situación «estrictamente provincial», dando un mensaje claro sobre el estado actual de la cuestión sanitaria y el compromiso de la toma decisiones en todos los ámbitos del Estado de manera conjunta con Salud.

Respecto de este punto, Maccione destacó que el regreso a las aulas siempre será acorde al análisis epidemiológico, asegurando que la vuelta no sea masiva sino planificada, monitoreada y cuidada.

Por su parte, Vera marcó los tres ejes sobre los que trabajan: la importancia de la vacunación como una herramienta más, la aplicación y cumplimiento de los protocolos y la responsabilidad social.

Utelpa, por su parte y luego de escuchar las exposiciones, remarcó la necesidad de una campaña informativa para la comunidad educativa, garantizando el acceso a los cuidados, así como los recursos en cada ámbito público con especial énfasis en las escuelas y sus barrios, para que las familias fortalezcan las medidas de prevención y cuidado hasta la llegada de la vacuna.

También se expresó el compromiso de la Utelpa, tanto en el operativo de vacunación como en la campaña de difusión.

«Este compromiso que se asume con la esperanza de que esta campaña mundial de vacunación ponga fin a la situación de crisis sanitaria que vive la humanidad», destacaron desde Utelpa en un comunicado de prensa.

Por último, el gremio docente pidió el tratamiento en Comisset «de las resoluciones necesarias para el sector en este regreso a las escuelas, así como también las condiciones edilicias, de infraestructura y recursos humanos necesarios para el desarrollo de la tarea docente en este contexto».

Finalmente, Utelpa informó que «se reiteró en el cierre que aquella escuela que no garantice los 12 puntos logrados en el histórico acuerdo paritario nacional sobre seguridad e higiene será una escuela que no regresa a la presencialidad».

Fuente:La Arena