Luego de beber dióxido de cloro al aire en su programa y ser denunciada por recomendar tomar el químico para prevenir el coronavirus, la conductora Viviana Canosa que quejó de la falta de libertad de expresión y apuntó contra la periodista Miriam Lewin, actual responsable de la Defensoría del Público de Servicios de Comunicación Audiovisual, ente donde existen más de 20 denuncias contra la conductora de Canal 9.

Canosa fue denunciada más de 20 veces ante el ente regulador por haber tomado dióxido de cloro en vivo en su programa nocturno de Canal 9. La semana pasada un niño de cinco años murió luego de beber el líquido que es tóxico para los seres humanos y no ayuda a prevenir el coronavirus. En vivo por televisión, Canosa tomó de una botella el dióxido de cloro y recomendó hacerlo para prevenir el COVID-19. El programa en que Canosa tomó el líquido que puede ser mortal tuvo casi dos puntos de rating promedio y fue el tercero más visto en Argentina.

«La verdad que la libertad de expresión me preocupa mucho y Miriam Lewin me preocupa mucho», afirmó Canosa en su programa a modo de defensa. La Defensoría del Público le recomendó a Canosa «evitar la difusión mediática de medicamentos o tratamientos que no cuenten con la aprobación científica». Esa solicitud fue tomada por Canosa y por varios sectores de la oposición como un ataque a la libertad de expresión.

📣Consumir dióxido de cloro en televisión es “Infodemia”. 👉🏽Luego de recibir más de 20 reclamos de las audiencias, la Defensoría del Público le pidió a la producción del programa que conduce Viviana Canosa que se habiliten medidas reparatorias. ▶️https://t.co/ABAzorokvh pic.twitter.com/oxO5Y1kfpa — DefensoríadelPúblico (@DefdelPublico) August 18, 2020

La conductora de Canal 9 consideró que «es muy difícil seguir trabajando» si se le ponen «tantas restricciones». Canosa afirmó: «Yo no lo voy a permitir. Pero seguro que hay gente que necesita un sueldo y lo tiene que hacer». Para la ex columnista de Jorge Rial «es muy importante el rol de los medios» en medio de la pandemia por el coronavirus y volvió a insistir con el concepto de «sentirse libre» al tiempo que volvió a criticar las medidas sanitarias dispuestas por el gobierno para el manejo de la crisis por el COVID-19.