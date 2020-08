Luego de ser repudiada y denunciada penalmente por promover la ingesta de dióxido de cloro, Viviana Canosa decidió iniciar acciones legales contra quienes la «injuriaron y agraviaron», luego de la ola de críticas que surgió por la muerte de un niño de 5 años tras consumir dióxido de cloro, la sustancia que ella promueve sin sustento científico para curar el coronavirus.

A través de su cuenta de Twitter, Canosa dijo que durante estos últimos días escuchó expresiones que la «lastimaron y ofendieron su honor», y que, según ella, fueron «sustentadas en falsedades sobre su persona y en interpretaciones mal intencionadas».

A pesar de las advertencias de científicos y de la Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (ANMAT) sobre el peligro que significa consumir dióxido de cloro, Canosa mantuvo su postura y, nuevamente, justificó sus dichos diciendo que «las personas que la critican atentan contra la libertad de expresión». Por este motivo, confirmó que, junto a su abogado Martín Leguizamón, iniciará acciones legales «contra los que me injuriaron y agraviaron».

«Durante estos días vengo escuchando y leyendo en diferentes medios, muchas expresiones que me lastimaron, que ofendieron mi honor, sustentadas en falsedades sobre mi persona y en interpretaciones mal intencionadas, por las que además intentan socavar vulnerar mi libertad de expresión. Por lo tanto le he encomendado a mi abogado el Dr. Martín Leguizamon para que inicie las acciones legales correspondientes contra los que me injuriaron y agraviaron», escribió Canosa en su Twitter.

Hoy el diputado neuquino del Frente de Todos, Mariano Mansilla, denunciará a Viviana Canosa ante el Ministerio Público Fiscal de la Ciudad de Buenos Aires y pedirá que se investigue si incurrió en el delito contemplado en el artículo 208 inc. 1 del Código Penal Argentino «que tradicionalmente adquirió el nombre del delito de curandería o ejercicios ilegales de la medicina».