El famoso actor argentino Damián De Santo lanzó desafortunadas y violentas declaraciones contra el ex presidente de la Nación, Mauricio Macri: «Le daría un tiro en la frente». De forma sorpresiva, y al aire de la Radio AM 1220, quien supo integrar el elenco de Viudas e hijos del Rock and Roll (novela emitida por Telefe desde el año 2014 hasta 2015) reconoció haber votado al líder de Juntos por el Cambio en el año 2015 y haberse decepcionado con su gestión.

De Santo expresó su pesar ante las políticas llevadas adelante por Mauricio Macri de una forma poco usual y repudiable. Su reflexión emergió de una explicación sobre la grieta de los actores y cómo la misma se lleva al plano de la política: «La grieta de los actores es rara, será como la de los políticos, se putean y se van a tomar un café o salen a comer. No es ficticia pero no es tan descarnada. En nuestro caso nos queremos mucho (con los que hay disidencias), no estoy ni de un lado ni del otro. Yo voté a Macri y lo mataría hoy, le tiraría un tiro en la frente, porque no hizo nada de lo que soñé que iba a hacer”.

La lamentable declaración de Damián De Santo contra Mauricio Macri

“Yo me puedo sentar con muchos actores a hablar de política, pero lo que no entiendo es cuando hay fanatismos en algunos casos y no la ven”, agregó De Santo luego de expresarse en forma insólita contra Mauricio Macri. Acto seguido, enfatizó en su deseo de continuar residiendo en la República Argentina y que jamás sintió el respaldo de ningún partido que haya llegado al Poder Ejecutivo.

«Por el momento no me iría, yo nunca me sentí apoyado por ningún gobierno, al contrario, yo abrí las puertas como cualquier comerciante. Este país es para crecer en pocos años y mantenerlo, pero desde la picardía no desde la solidaridad», enfatizó Damian De Santo.

Damián De Santo quiere pelear contra las plataformas de streaming

En otro orden, el actor se refirió a la actualidad de la televisión argentina y pidió por el regreso de programas de interés general para lograr captar a ese público que ha emigrado en forma definitiva a las plataformas digitales. «A mí me gustaría que refloten de alguna manera programas que la gente está pidiendo. Se acabaron las cosas nuevas en las plataformas, ahora hay que ir un poquito para atrás y volver a poner, por ejemplo, La Biblia y el Calefón. Que los hijos nuestros empiecen a ver cómo se manejaba la televisión antes, cómo era el humor”, explicó Damián De Santo.