Dos imputados, uno de ellos un abogado hermano de un juez, violaron la cuarentena para jugar al tenis y ahora deberán donar 50 litros de alcohol en gel, 100 unidades de máscaras protectoras y 100 tapabocas a un hospital de Dolores, además de 500 litros de leche a merenderos -cuya suma en términos económicos superaría los $100.000-.

La justicia de Dolores resolvió suspender el juicio y aplicar una probation en el marco de un caso por infracción al aislamiento preventivo, social y obligatorio.

Los imputados fueron sorprendidos dentro de un club, el Club Privado Naytuel, jugando un partido de tenis. La Fiscalía Federal de Dolores, a cargo del fiscal Juan Pablo Curi, estableció cuáles eran los aspectos que deberían ser atendidos por la defensa para evaluar la razonabilidad del ofrecimiento reparatorio para suspender el juicio.

Los imputados son Marcos Giles, un abogado especialista en derecho civil de la ciudad de Dolores, (hermano del juez de Garantías Gastón Giles), y su hijo.

Según publicó el sitio fiscales.go.ar se observó que “aquellos hechos vinculados a infracciones a las medidas adoptadas por el Gobierno nacional en materia de la crisis sanitaria […], no sólo son susceptibles de afectar a la salud pública sino que, a su vez, y de forma oblicua, también repercute negativamente y afecta la situación económica del país, pues, en la medida que no se respeten las disposiciones vigentes, se incrementan las posibilidades que esta situación de aislamiento excepcional se replique en el tiempo, con la gravedad que ello implica no sólo desde el punto de vista de la salud”.

A su vez, se entendió que “deben evaluarse los perjuicios económicos ocasionados al Estado Nacional, Provincial o Municipal como consecuencia de los despliegues sanitarios y de seguridad que deben llevar adelante frente a los casos de aquellas personas que, lejos de respetar la normativa impuesta encaminada a resguardar la salud de la comunidad, hacen caso omiso a ésta”.

El fiscal de Dolores remarcó que su deber como representante del Ministerio Público Fiscal ante un eventual ofrecimiento reparatorio era analizarlo “en función a las especiales circunstancias que rodearon a los hechos” y “siempre teniendo como objetivo primordial que se arribe a la solución que mejor promueva la actuación de la justicia en defensa de la legalidad y los intereses generales de la sociedad”.

Así, consideró que “una concesión irreflexiva de este instituto en un caso como en el que nos ocupa, enmarcado en el contexto social imperante (pandemia global y la emergencia sanitaria nacional declaradas por la propagación del virus COVID-19), podría sin dudas debilitar de manera apreciable las expectativas tenidas en cuenta por el Gobierno Nacional al momento de dictar los Decretos de Necesidad y Urgencia destinados precisamente a desalentar la circulación de gente en todo el territorio nacional y, así, mitigar la posibilidades de propagación del virus a niveles calamitosos”.

Finalmente, destacó que el ofrecimiento reparatorio debía redundar “en un verdadero beneficio social” teniendo en cuenta las circunstancias expuestas.

La propuesta que fue finalmente aceptada por la Fiscalía consistió en la donación de 50 litros de alcohol en gel, 100 unidades de máscaras protectoras y 100 unidades de tapabocas al nosocomio local y 500 litros de leche a merenderos –cuya suma en términos económicos superaría los $100.000-.

El titular del Juzgado Federal de Dolores Juan Ramos Padilla dictó la suspensión de juicio a prueba por un año respecto de los dos imputados y aceptó la donación de bienes ofrecida, para lo cual valoró el “apego” de aquellos por la ciudad y “sus deseos de realizar una colaboración constructiva para la comunidad con la que conviven”. Sumado a ello, y de acuerdo a lo reclamado por la Fiscalía, les impuso reglas de conducta.