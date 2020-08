El abogado defensor José Mario Aguerrido presenta este viernes un nuevo recurso judicial para que se declare nula la causa contra dos jueces, un fiscal, un exfuncionario del Ministerio de Salud y empresarios acusados de haber violado la cuarentena en el Día del Amigo.

La presentación de un llamado recurso de reposición la hará ante el Tribunal de Impugnación Penal (TIP). Este deberá resolver en pleno -sin sus jueces naturales, que se excusaron-.

Ayer, los dos jueces y el fiscal que están siendo investigados por violar la cuarentena sufrieron un nuevo revés judicial: Alejandra Ongaro, la presidenta provisoria del TIP, rechazó in límine el pedido de impugnación. Ahora Aguerrido presenta, a media mañana de de este viernes, un recurso de reposición para que otros magistrados anulen la decisión de Ongaro.

En esta causa hay un grupo de apuntados por violar la cuarentena durante el Día del Amigo: entre otros, los jueces Pablo Balaguer y Miguel Vagge; el fiscal general Guillermo Sancho; el empresario Ruiz Pérez, el abogado Marcelo Molín y el exfuncionario de Salud, Pedro Arcuri (fue echado por el Gobierno).

Ese lunes 20 de julio se podían hacer las reuniones sociales hasta las 20 horas. Pero según filmaciones de la Policía que fueron incorporadas a la causa y a las que accedió Diario Textual, el encuentro se habría extendido hasta los primeros minutos de la madrugada del martes 21.

El Gobierno fue el denunciante en la Justicia a partir de la declaración de Ruiz cuando dio positivo de covonavirus y, al ser consultado por médicos, reveló que había estado en un encuentro en la noche del Día del Amigo.

El abogado Aguerrido ha pedido cerrar la causa y, como reparación, que sus defendidos abonen 20 mil pesos cada uno.

Según su presentación, la causa debe ser declarada nula porque se inició por la autoincriminación del empresario Ruiz, cuando dio positivo y dijo que había estado en un encuentro con sus amigos.

Inicialmente la jueza de primera instancia Florencia Maza dijo que era prematuro declarar la nulidad. Entonces, Aguerrido presentó la impugnación en el TIP.

Todos los jueces del TIP se excusaron por su relación de amistad con uno de los imputados, Balaguer, por lo que se tuvo que realizar un sorteo entre los jueces de audiencia. Así, Ongaro salió primera en el listado y le siguieron Daniel Sáez Zamora, Carlos Besi, Andrés Olié y Gastón Boulenaz.

Ayer la jueza Ongaro, apenas unas horas después de salir sorteada, decidió rechazar in límine -es decir, sin analizar- la presentación de los imputados. «Resulta formalmente improcedente, toda vez que la resolución recurrida no constituye una decisión impugnable en los términos del artículo 389 y 392 del Código Penal», argumentó la magistrada. «Respecto al encuadre legal que del requerimento hace la defensa, el mismo no resulta aplicable conforme a la enumeración taxativa que realiza el código de forma sobre las causales de extinción de la acción penal (art.59)», agregó.