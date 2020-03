El presidente del Superior Tribunal de Justicia, José Sappa dio fuertes declaraciones en contra del accionar de varios municipios que decidieron cerrar la mayoría de los accesos de ingreso a sus respectivas localidades. Fueron varios los intendentes que optaron por esta medida por la emergencia del COVID-19, entre ellos, el intendente de Victorica, Hugo Kenny, que ahora decidió hacer marcha atrás con el bloqueo de los accesos.

En dialogó con Impacto Castex, el comisario de Victoria, David Carrizo Ballan afirmó que los vecinos se mostraron molestos con la medida y se autoconvocaron en el lugar para exigir que los accesos vecinales permanezcan cerrados.

Entre otras declaraciones, el comisario Ballan sostuvo que se trato de llevar tranquilidad a los vecinos y que por ello, ahora trabajan en los accesos personal policial y bomberos para vigilar las personas que entran a la localidad. «Trabajamos policías y bomberos, aunque del cuerpo de bomberos no son muchos, seguramente desde Jefatura nos van a reforzar el personal de trabajo» remarcó el comisario.

Entre otras palabras, el comisario resaltó que «los vecinos están molestos pero no por maldad sino porque no quieren que entre gente a la localidad que no vivan allí» concluyó el comisario.

Foto gentileza de InfoHuella