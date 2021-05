Oscar Flores, siete veces intendente municipal de Alta Italia y actual secretario del consejo de administración de la cooperativa de agua potable de la localidad, falleció ayer en General Pico víctima del coronavirus.

El dirigente de la Unión Cívica Radical (UCR) tenía 74 años, y su deceso se produjo apenas cuatro días luego que su esposa, Ilda Mafalda Olivero, muriera en las mismas circunstancias. Ambos dieron positivo de Covid-19 en los últimos días de abril y en principio las autoridades sanitarias dispusieron su traslado a General Pico para un mejor control. Su condición fue empeorando hasta el fatal desenlace de ayer, alrededor de las 15.30 horas.

De inmediato, las redes sociales dejaron ver el dolor y el estupor por la noticia. Reconocido y respetado en su localidad, la confirmación de su fallecimiento cosechó cientos de comentarios destacando sus valores y lo irreparable de su pérdida.

De acuerdo a lo que se fue consignando, Flores y su esposa fueron alojados en un hotel de General Pico y la primera en presentar complicaciones fue la mujer, que falleció el pasado sábado. Luego de ese episodio, el ex jefe comunal vio también complicado su estado con otras patologías y fue ingresado en el Hospital Gobernador Centeno donde se produjo finalmente su deceso.

Extensa trayectoria.

Oscar Flores ocupa un lugar en el podio de los intendentes de la democracia que más veces fueron electos por su pueblo para conducir sus destinos. Desde 1983 y hasta el 10 de diciembre de 2019, el radical ganó elecciones consecutivas, la primera para acceder a una banca en el Concejo Deliberante y desde allí (1991) hasta 2019 como intendente municipal de Alta Italia.

Así como lo recordó la comunidad pampeana y el arco político ayer, gran funcionario y una persona de bien, transitó siete períodos consecutivos al frente del municipio. En 2019, el entonces viceintendente y su delfín, Hernán Gaggioli, fue convertido en su sucesor. Hoy, quién varias veces dijo que su intención era seguir la línea de su mentor, trabajo y honestidad al servicio de Alta Italia, debe despedirlo.

Flores, que junto a su también fallecida esposa tenían un comercio en la localidad, no se fue definitivamente a su casa a disfrutar de su jubilación. Siempre, desde la función pública, estuvo al tanto y colaboró con el trabajo de las cooperativas locales, especialmente la pequeña de agua potable.

Allí fue a trabajar. Desde entonces se sumó al consejo de administración. Desde esa función, hace pocos meses, celebró la llegada a la localidad de la red provincial de fibra óptica. «Es algo muy importante para no quedar fuera del mundo, una obra que mucho anhelamos y por la que gestionamos desde el municipio», le dijo a este diario hace poco tiempo y ya en medio de la pandemia.

Tristeza y dolor.

Los medios regionales y las redes sociales dejaron ver la gran tristeza colectiva que trajo la noticia, agravada por la reciente partida de la esposa de Flores. Los principales dirigentes de la UCR mostraron su pesar en las redes, entre ellos los hermanos Hipólito y Leandro Altolaguirre, el senador nacional Juan Carlos Marino, el diputado provincial Francisco Torroba y el ex senador y diputado nacional Daniel Kroneberger.

Este último escribió «enorme tristeza por el fallecimiento del ex intendente de Alta Italia, Oscar Flores. Un gran dirigente, un radical excepcional, siempre comprometido con su pueblo y mejor ser humano. Me quedaré con ese recuerdo de una persona amiga de sus amigos, solidario y siempre dispuesto a ayudar al prójimo. Mis condolencias y un gran abrazo a sus familiares, amigos y compañeros. Lo vamos a extrañar mucho.

También lo recordó Marino. «Triste noticia. Descansa en paz Oscar. Con gran tristeza despido a un amigo, a un correligionario con quien militamos y trabajamos juntos por años: Oscar Flores, ex intendente de Alta Italia. Le mando un fuerte abrazo a sus familiares y amigos quienes hoy despiden a Oscar y a su mujer. Solo desear que descansen en paz. Los vamos a extrañar», señaló.

Y como muestra del respeto ganado entre sus ocasionales rivales políticos, el ex intendente de Realicó y actual diputado provincial Facundo Sola escribió: «Lamento profundamente su partida y en tan difíciles circunstancias. Deseo que se lo recuerde como un enorme dirigente que dedicó gran parte de su vida a trabajar con compromiso, honestidad y amor por su querida Alta Italia. A su familia, mi respeto. Descansa en paz Oscar, junto a tu compañera».

Fuente: Diario La Arena