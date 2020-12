El presidente del Colegio Médico Veterinario de La Pampa, Dante Cerutti, anunció que se sumarán, a partir de la convocatoria que le realizó el Ministerio de Salud, a la campaña de vacunación contra el coronavirus que está próxima a comenzar en la provincia. “Los veterinarios van a participar de la campaña los días y las horas que puedan”, aseguró.

Cerutti dijo que desde el primer momento de la pandemia se ofrecieron para colaborar con las autoridades de Salud de La Pampa. “En abril le enviamos una nota al ministerio porque los veterinarios estamos considerados agentes primarios de la salud y estamos autorizados a realizar ciertar invertenciones en humanos en caso de pandemias o desastres”, explicó.

“El jueves 3 de diciembre nos llamaron y nos pidieron la posibilidad de colaborar aunque sea algunas horas por semana cuando arranque la vacunación. Le dijimos que íbamos a consultarno y le pedimos algunas precisiones sobre aplicación de la vacuna pero los colegas van a participar durante la campaña los días y las horas que puedan”, dijo.

El presidente del Colegio dijo que al día de hoy no tiene precisiones sobre la cantidad de veterinarios que participarán de la campaña. “Somos 850 matriculados. Hay buena predisposición con los que hemos tenido contacto pero no queremos salir a hacer una inscripción hasta que no tengamos algunas precisiones que pedimos al ministro. Creo que va a haber buena predisposición. Algunos le dedicarán más tiempo y otros menos”, aseguró.

Consultado por qué precisiones le pidieron por nota al Ministerio de Salud, Cerutti dijo que fundamentalmente fueron dos: mala práxis y certezas sobre la vacuna. “Sabemos que hay un tema con la mala praxis tanto en seres humanos como a nivel veterianario. Nosotros tenemos algun tipo de cobertura para veterinarios y no temos para humanos, no nos queremos exponer en ese aspecto. Sabemos que la biología no es matemática, no es exacta. Hay reacciones normales para cualquier vacuna tanto en humanos y en animales, que son las menos pero que pueden ocurrir y queremos estar protegidos”, comentó.

Por otro lado, también dijo que pretenden “que nos brinden todas las certezas y dudas que tienen sobre las vacunas. Las que tiene todo el mundo, sin ser antivacuna ni oponernos porque sabemos que es la única solución. Pero sabemos que el mundo está tomando riesgos con la vacuna, porque aceleraron los tiempos pero han evaluado que es más grave la enfermedad que alguna posible acción que pueda tener la vacuna, que hasta ahora no la ha tenido. Queremos las precisiones que nos puedan dar en ese aspecto”.

Aclaró que “el minsitro nos adelantó que tienen muchos trabajos evaluados, obviamente la vacuna no se va a aplicar sino está aprobada por la ANMAT. Yo tengo particular confianza en ANMAT porque es un organismo independiente y como no aprobó la ivermectina no va a aprobar la vacuna sino tiene algunas precisiones sobre la misma”.

Cerutti dijo que los médicos veterinarios tienen experiencia en campañas de vacunación masivas con animales. Explicó que hay dos temas en lo que habría similitud en la vacunación: cadena de frío y asepsia y antisepsia. “Nosotros tenemos una mayor intensidad en lo que es asepsia y antiasepsia por los ambientes en que trabajamos. Las veterinairas de pequeños animales tiene un nivel más alto de asepsia pero los que trabajamos en campo tenemos mucho cuidado y experiencia en eso porque trabajamos en corrales con tierra y con todos los contamintantes”, dijo.

Agregó que “en cadena de frío tenemos experiencia porque los veterinarios aplican 100 millones de dosis de aftosa todos los años en la Argenitna y debe haber otros 200 o 300 millones de otras vacunas, con lo cual tenemos experiencia”.

Después dijo que se van a capacitar en la aplicación de la vacuna. “En la aplicación en sí hay diferencia y vamos a ser capacitados por la anatomía del ser humano porque nosotros no tenemos tanto conocimiento como en el animal”, afirmó.

Para finalizar, Cerutti dijo que “hace muchos años la Organización Mundial de la Salud definió la salud humana y animal como una sola salud porque el 70% de las enfermedades que afectan a los humanos son de origen animal o la comparten con los animales por eso la profesión veterinaria tiene mucho para aportar”.

Fuente;El Diario