En una nuevo parte de prensa de la policía, el comisario Bazán dio a conocer varios hechos que ocurrieron en Castex y en las localidades dependientes de la Comisaria local. Pero no toda la información que brindo el comisario Bazán es precisa, ya que sin notificar de que manera y en que lugar, la policía recuperó un grupo electrógeno que fue robado en 2018 en General Pico y que fue reconocido de inmediato por su dueño.

En el mes de marzo, la policía de Bazán junto al Oficial Farias de Monte Nievas, allanaron dos viviendas, una ubicada en la vera de la ruta 102 y 135 en esta quinta secuestraron armas. En la otra vivienda del Barrio Calandri secuestraron , herramientas de trabajo, dinero y dos grupos electrógenos que temían «que fueran sustraídos»

El castense allanado, dialogó con Impacto Castex y acuso a Bazán de realizar allanamientos sin la orden de un fiscal, de no dejar actas luego de secuestrar las cosas de sus casas y de robarle dos grupos electrógenos, de los cuales el castense dice tener las boletas de compra. El ciudadano CM, también denunció que tuvieron a su hijo secuestrado por los allanamientos, «Mi hermano no encontró a mi hijo en su casa pero vio pisadas de borcegos y se dio cuenta que eran de la policía y decidió ir hasta la comisaria».

Según CM, cuando su hermano se acerca a la comisaria, preguntó a Bazán donde estaba su sobrino y el personal policial le afirmó que el joven no se encontraba allí. «Nosotros al enterarnos mas miedo teníamos porque se lo podrían haber llevado» sostuvo CM. Luego de un angustioso momento para la familia del joven, que no sabía que le había pasado, si se encontraba bien o no, la policía liberó al muchacho luego de unas 6 horas luego de que negara a su familia que el joven no estaba detenido.

Hoy por la tarde Bazán dio a conocer el grupo electrógeno que CM denunció públicamente que el comisario Bazán y sus efectivos le sustrajeron entre otros elementos de su casa del Barrio Calandri .La denuncia del grupo electrógeno se remonta al año 2018, cuando un hombre se acerca a la Seccional 3 de General Pico y da a conocer que le falto de su campo, ubicado en cercanías de la Ruta Provincial 4, un grupo electrógeno que utilizaba para servicios agropecuarios de siembra y cosecha.

CM molestó con el accionar del comisario David Bazán hizo publica su enojo, argumentando que le robaron sus cosas de la casa de barrio y cita ««Los motores que se llevaron de mi casa se los robó la policía, vas a la comisaria de Castex dicen que no saben nada,preguntas quien instruyó la causa no saben nada, llamamos a Monte Nievas y dicen los mismo, llamamos a la fiscalia de Pico y dicen lo mismo» resaltó CM. Y agregó el hombre «pero yo tengo boletas de las cosas que se llevaron y me las van a tener que devolver»

Este confuso hecho tiene varios interrogantes, esta es la entrevista que dio CM haciendo público su malestar y dando a conocer, según CM, el mal accionar de la policía de Bazán. Escucha el audio acá: