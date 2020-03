View this post on Instagram

Misteriosamente @instagram eliminó la publicación que realicé ayer ( 25 /3/2020) con la visita de Nuestro Sr Presidente ;alegando derecho de propiedad intelectual (@telefe ) me parece “curioso” ,ya q infinidad de veces en el transcurso de las 4 temporadas del programa #cortaporlozano, ésto Jamás había sucedido ! (La baja de un contenido posteado ). Me parece en principio llamativo y tendencioso .Aguardo respuesta ! .