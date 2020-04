El Gobierno nacional habilitó un permiso especial de circulación para que aquellas personas que se encuentren realizando el aislamiento social en otras provincias, lejos sus casas, puedan regresar vía terrestre a sus domicilios declarados. La medida rige hasta este martes y fue anunciada en la Resolución Conjunta 2/2020, publicada el sábado 18 de abril en el Boletín Oficial. Desde entonces los puntanos varados en tierras vecinas viven horas de incertidumbre porque el Gobierno de San Luis les rechaza el ingreso. La espera y la negativa se sostiene porque la provincia “está cerrada” a todos.

Solo muy pocos han podido regresar a San Luis. “Esta noticia se tiene que hacer viral. Nos quedan unas horas, pero somos alrededor de 15 personas para ingresar en el puesto de Justo Daract esperando una respuesta”, escribió Juan Cruz Cortez en el perfil de Facebook “#VolverAcasa argentinos varados en el país”.

Acompañó la publicación con las imágenes de la espera. “La mayoría de las personas estamos hace cuatro días sin refugio, sin comida sin recursos para seguir subsistiendo y lo peor es que son mayores con necesidades, desde médicas hacia otras”, advirtió.

“Necesitamos que esto se viralice para que llegue a mayores y podamos ejercer una solución para todos. No puede ser que no podamos entrar a nuestras propias casas porque el gobernador no quiere”, agregó.

