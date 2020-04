Pablo Maruelli, ayudante del merendero «Empatía», dialogó con el periodístico Impacto Castex y comentó sobre las necesidades que enfrenta la población en plena cuarentena por el coronavirus.

El colaborador del merendero comentó que la iniciativa de entregar mercadería «surgió hace una semana porque no estamos dando la merienda los sábados, y a raíz de llamadas y mensajes de las personas y charlando con el grupo decidimos armar bolsones de mercadería de primera necesidad con leche que tenemos en stock, harina, arroz, aceite y lavandina».

Maruelli resaltó que desde el merendero entienden la difícil situación que atraviesan muchas vecinos en esta cuarentena, y agregó «no es mucho pero tratamos de dar nuestro granito de arena» en referencia a la mercadería de primera necesidad que van a entregar.

«Tenemos armadas unas 50, 60 bolsas y estamos viendo de aumentar más la cantidad de bolsas» se lamentó Maruelli e insistiendo en la imposibilidad de trabajar de varios castenses en el aislamiento. En la entrevista, el coloborador comentó que «en un principio queríamos entregar la mercadería este sábado pero queremos hacerlo por las vías de comunicación correctas, así que nosotros nos acercamos a la comisaria para poder repartir la mercadería porque sino generamos mucho flujo de personas en el lugar».

Maruelli fue consultado sobre las donaciones que recibe y afirmó, «generalmente es la gente del pueblo que colabora, también de nuestros bolsillos, de los grupos de whaatapp y de los grupos de facebook donde se contactan y nos dan una mano». El colaborador aclaró que «políticamente el único que se puso a disposición fue el diputado Julio González y el diputado de Metileo.

El colaborador Pablo Maruelli aclaró a la audiencia que «la gente que necesita la mercadería se puede anotar en el facebook o contactarse con cualquiera de los colaboradores«. Asi mismo, Maruelli dejó su número para quien quiera acercar donaciones o necesita ayuda. «Cualquiera me puede llamar al 2954469200 y bajo absoluta confidencia no hay problema» aclaró Maruelli.

El colaborador del merendero Empatía también aclaró ante las dudas de varias personas que preguntaron sobre los requisitos para anotarse y al respecto sostuvo «nosotros partimos de la buena voluntad y no somos jueces de nadie, nosotros confiamos en la necesidad de la gente, acá no hay requisitos. Acá hay gente que trabaja y que por ahí ahora no lo hace con toda está cuestión y no recibe ayuda y necesita el bolsón, nosotros no ponemos reparo a nada, no anotamos a quien le damos a quien no».

El merendero Empatía lleva varios meses repartiendo la merienda a los niños, también ha realizado varias colectas para poder seguir ayudando a la familias que más lo necesitan. Maruelli remarcó «vamos a tratar de estar desde nuestro lugar para el vecino que lo necesite».

SI necesitas ayuda o queres dar una mano al merendero, comunicate a través de facebook en su página «Merendero Empatía» o comunicate al celular 2954-469200.