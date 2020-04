El diputado nacional del Frente de Todos, Hernán Pérez Araujo, justificó a Verna que el día anterior dijo que el presidente «nos cagó» con Portezuelo.

El diputado del Frente de Todos, Hernán Pérez Araujo, advirtió que «vamos a defender los recursos hídricos gobierno quién gobierne». «Lo hicimos con Macri y lo vamos a hacer con Fernández», reafirmó, para justificar la salida de su jefe político, el exgobernador Carlos Verna, que el día anterior expresó que el presidente Alberto Fernández «nos cagó» a los pampeanos porque decidió que Mendoza esté en condiciones de cobrar una nueva cuota para financiar la obra de Portezuelo del Viento.

Pérez Araujo explicó que en el decreto que reperfila deudas el estado nacional dejó afuera las letras de tesorería para financiar Portezulo. Son bonos que tiene el estado mendocino para Portezuelo por un convenio que firmaron el exgobernador Alfredo Cornejo y el expresidente Mauricio Macri dos días después de lanzar su candidatura presidencial, el año pasado.

“Habida cuenta de los cuestionamientos que tiene la obra, también de otras provincias que exigen que se cumpla con las medidas ambientales y estudios, y la participación popular a través de la audiencia pública, todas que Mendoza esquiva, entendemos que es el momento de actuar y pedirle a la Cámara de Diputados y Senadores que se derogue la parte pertinente de este reperfilameitno de deuda que deja afuera a Portezuelo”, indicó.

“Presentamos el trabajo en consecuencia ayer a última hora”, recordó.

“En abril, está habilitado a pagarle, el resto de los acreedores tienen que esperar la renegociación de deuda y el año que viene o antes si Economía lo decide”, acotó.

“A fin de mes se vence la tercera cuota. Eso nos ha sorprendido ingratamente”, confió.

“Verna no suele andar con medias tintas. La expresión es fuerte, es cierto. Hay que tomarla en el contexto en que se realiza. A través de una red social. Yo hablé con Verna ayer varias veces. Y es lo que sintió y siente desde La Pampa. No quiere decir que todos los pampeanos deban hacerse cargo de sus palabras”, aclaró. sobre la fuerte expresión del exgobernador.

Dijo desconocer si Verna había hablado antes con Ziliotto , pero sí “que el gobernador está en permanente contacto, y ayer con este tema lo hablaron con reiteradas ocasiones, con las autoridades nacionales”. “La responsabilidad institucional la tiene Ziliotto y es quién lleva el diálogo desde ejecutivo a ejecutivo”, remarcó.

“Presentamos el proyecto y veremos qué acogida tiene en la cámara”, insistió.

“Yo creo que la aparición de Verna corre por cuenta de Verna. Quienes trabajamos con él podemos estar de acuerdo o no. No me parece que haga mella entre la relación de provincia y Nación”, interpretó.

Y dijo: “Somos oficialistas, formamos parte del gobierno. Eso le hemos propuesto a la ciudadanía pampeana y así seguiremos, seguimos apoyando a Alberto Fernández”.

“Ahora cuando una medida vulnera intereses de la provincia lo tenemos que manifestar y lo tenemos que hacer hoy. Después cada uno tiene su forma de hacerlo. Es lo que hicimos y dijimos en la campaña, que vamos a defender los recursos hídricos de La Pampa gobierne quien gobierne. Lo hicimos con Macri y lo vamos a hacer con Alberto Fernández”, subrayó.

“Somos oficialistas, pero si no nos gusta una medida lo tenemos que decir”, finalizó.

