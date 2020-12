El Gobierno provincial continúa con los preparativos para iniciar con el plan de vacunación y en los próximos días recibirá uno de los tres ultrafreezer que compró para almacenar las dosis de las vacunas. En paralelo, el Gobierno nacional confirmó que la norteamericana Pfizer pidió este miércoles la autorización correspondiente para empezar a vacunar contra el coronavirus en Argentina.

Tal como lo había adelantado el ministro de Salud, Mario Rubén Kohan, ante las diferentes vacunas que están en fase 3 y sus distintas cadenas de frío, en La Pampa se están preparando para cualquiera de los escenarios posibles.

Sin embargo, en la jornada de ayer el titular de Salud de Nación, Ginés González García reveló -en diálogo con Radio Rivadavia- que Pfizer «se presentó en la Anmat para autorizar la vacuna en la Argentina». A su vez, se conoció que la compañía estadounidense Pfizer y la alemana BioNTech se convirtió en la primera en recibir autorización de uso de emergencia después de presentar resultados preliminares de su estudio clínico de fase 3 al ser aprobada por la Agencia Reguladora de Medicamentos y Productos Sanitarios (MHRA) del Reino Unido.

La Pampa se prepara.

En este escenario, la provincia de La Pampa compró tres ultrafreezer que permiten almacenar vacunas como la desarrollada por Pfizer y BioNTech, la cual requiere una conservación a -70 °C (con un margen de 10°C más o menos).

Ante los anuncios realizados ayer, LA ARENA consultó a fuentes de Casa de Gobierno sobre las expectativas. «Para esa tenemos el ultrafreezer, que llega entre viernes y lunes», contestaron y explicaron que por una cuestión de stock los otros dos llegarán en el mes de marzo. De esta manera, aseguraron, «nos adelantamos» a su posible aprobación por parte de la Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (Anmat), aunque aún no hay fecha determinada para el cumplimiento de esa tramitación.

La conservación en ultrafrío de la vacuna de Pfizer representa un desafío para la distribución. «Una vez descongelado, la vacuna puede almacenarse hasta cinco días en condiciones de refrigeración (2-8 ° C)», informaron las compañías en un comunicado reproducido por Télam.

El resto de las vacunas requieren otro nivel de temperaturas. En el caso de la Sputnik V, que también podría ser una de las primeras en llegar, requiere una temperatura de conservación de -18ºC. Por su parte, AstraZeneca ha informado que su vacuna necesitaría una cadena de frío regular de entre 2° C y 8° C.

Presentación de Pfizer.

El laboratorio estadounidense Pfizer presentó ayer la documentación para que se autorice el uso de su vacuna contra el coronavirus en el país, según informó la Anmat.

A través de un comunicado, la Anmat detalló cuáles son «las vacunas para SARS-CoV-2 con documentación en proceso de presentación para su registro».

De este modo, la vacuna de Pfizer se suma a las presentaciones ya realizadas por HLB Pharma Group, para la Sputnik V, y la de AstraZéneca, presentada bajo la denominación AZD-1222.

Al respecto, el ministro de Salud, Ginés González García, ratificó que «hoy se presentó en el Anmat Pfizer para autorizar la vacuna en la Argentina. Obviamente está presentando la documentación de todos los estudios que se han hecho. Claramente si lo consiguieron en Inglaterra es que tienen toda la fase esta».

«Es una buena noticia», dijo el funcionario en Radio Rivadavia, y agregó que, «en general, todo lo que se está haciendo es una cuestión más rápida de la autorización por la situación pandémica».

Consultado sobre los tiempos del trámite y controles científicos, el ministro explicó que «la demora depende de lo que presenten. Todas las agencias regulatorias tienen el mismo canon, las mismas exigencias, y son duras. No se lo dieron a Estados Unidos cuando lo pedía el presidente (Donald Trump) y tenía que ver con su elección», concluyó.

Argentina produciría la Sputnik

Rusia confirmó este miércoles que la vacuna Sputnik V se producirá en la Argentina, según informó La Política Online. El director general del Fondo de Inversión Directa (RDIF), Kirill Dmitriev, dijo que «países como India, China, Corea, Brasil y Argentina, entre otros, podrán producir la vacuna en sus territorios».

«La fabricación para Rusia será de 4 millones de dosis para 2 millones de personas en diciembre. En enero y febrero produciremos decenas de millones de dosis de la vacuna para entregar en febrero en India, Brasil, China, Corea y Argentina, países con quienes ya tenemos acuerdos por 500 millones de dosis», indicó Dmitriev durante la presentación de la fórmula ante la ONU.

En la reunión también participaron el ministro de Salud ruso, Mikhail Murashko, y científicos del Centro de Investigación Gamaleya, centro que desarrolló la vacuna. En el encuentro que se transmitió de forma virtual confirmaron que la vacuna, que fue registrada en Rusia en agosto pasado, tiene una eficacia de más del 95 % y un precio para las dos dosis necesarias de unos 20 dólares. En ese marco, agregaron que la vacuna puede ser conservada a una temperatura de entre 2 y 8 grados, lo que facilita la logística de su distribución.

Fuente:La Arena