El ministro de Salud de la Nación, Ginés González García, afirmó que la población no debe relajarse porque «esto no pasó» en relación a la pandemia del coronavirus al tiempo que dejó en claro que la vacunación, que arrancaría a fines de diciembre o principios de enero, no tendrá prioridad en ninguna provincia sino que se hará «de manera simultánea y federal».

El ministro ofreció una conferencia de prensa en el mediodía de ayer en el marco de la recorrida que hizo por Santa Rosa, adonde llegó para firmar convenios del área de Salud. En su discurso, Ginés advirtió en distintas ocasiones sobre el peligro «de la relajación social» y también hizo hincapié en la diferencia de gestión con el gobierno de Mauricio Macri: «No teníamos ministerio, pero tampoco teníamos políticas de salud, el área estaba desmantelada, por eso es que ahora se busca establecer una política de salud federal».

Una de las consultas a Ginés fue respecto a si ya está establecida la cantidad de dosis de vacunas que va a llegar a La Pampa. Y cuáles serán los plazos y prioridades.

«Tanto la Provincia como la Nación estamos trabajando en ese sentido. Hay un comité y un Comité de Inmunizaciones que va a establecer que se empieza con determinados grupos y luego con otros de la población. La cantidad de vacunas depende de la disponibilidad que vayamos a tener. Pero puedo decir que no va a haber privilegios de que se empiece antes en una provincia o después, vamos a trabajar en un esquema federal», adelantó.

En ese sentido, Ginés dijo que el Gobierno «tiene unos compromisos, subordinados a que la vacuna sea aprobada, pero eso tiene la incertidumbre de que por supuesto nunca vamos a aplicar una vacuna no aprobada. Pero que quede claro, el compromiso que tenemos es que a fin de año y principios del otro, si está debidamente aprobada, nos entregarán un stock importante de vacunas».

El médico sanitarista admitió que en Salud se pensaba que «iba a haber una medicación antes de que llegue la vacuna. Es muy difícil, y si se miran los análisis que hacen los europeos, uno ve que los que más testearon, son los que hoy tienen una peor situación. Es según como lo hacen, a quién lo hacen, y todo es variable. Hay también una búsqueda, y yo lo lamento porque nosotros no lo hemos hecho, en la que se usan los números políticamente para hablar de fracaso».

Vacaciones y fiestas.

Respecto a la temporada de verano y a las fiestas de fin de año, el funcionario admitió «una enorme preocupación» por la gran circulación de personas en todo el país, y un posible rebrote en los contagios del Covid-19.

«Hay muchísima preocupación. Es natural que la gente quiera moverse, está cansada y agotada, es todo entendible. Fue un año duro, pero termina con una consecuencia que no es buena. Hay que tener muy en claro que estas vacaciones no pueden ser iguales a otras. Hay que tener cuidado, y lamentablemente hay gente que no tiene eso en la cabeza y puede ser peligroso. Por eso repito: esto no pasó, esto sigue».

González García afirmó que la nuestra «no es una sociedad asiática donde todos obedecen y cumplen todas las normas. Uno ve que han tenido mejores resultados, pero vienen las fiestas y a todos nos gusta estar con la gente que queremos. Creo que las fiestas tienen que hacerse con mucho cuidado: reuniones al aire libre, barbijos, distancia e higiene. No pasó las cosas que veíamos en otros lugares con fosas comunes y camiones frigoríficos, eso no pasó. Pero no hay que relajarse. Viene bajando la cantidad de contagios, hace una semana que está estabilizado el descenso. Eso quiere decir que la conexión entre el movimiento y la pandemia, es clarita».

Muertes.

Consultado sobre la cantidad de fallecidos en el país (la Argentina figura 4º en la cantidad de muertes por habitantes), el ministro dio una larga explicación en la que explicitó que se aplican diferentes conteos. Y pidió esperar al final de la pandemia para tener evaluaciones más concluyentes.

«Escuché algunas críticas, pero ninguna de qué hacer y qué no hacer. Pero la carrera no terminó, hay que hacer el juicio de valor cuando termine. No es lo mismo el conteo exhaustivo que hace la Argentina, con tres o cuatro sistemas de información para lograr la transparencia más absoluta, que informa dos veces al día lo que sucede, las provincias informan y que ni siquiera dividimos que se murió por Covid o con el Covid. En algunos países dicen que no registran todos, porque el pico lo impidió; a otros porque no registran los que mueren en su domicilio. Los números tienen mucha imprecisión», apuntó.

Desafío.

Ginés, en tanto, reiteró que la vacuna será «gratuita, masiva y voluntaria» y expresó que el gobierno tendrá «un desafío muy grande, de los más grandes de la historia» al poner en marcha la campaña de vacunación, sobre todo en lo referido «a la logística».

«Creo que una de las cosas que nos está dejando la pandemia, es de no solo trabajar juntos sino también que hemos hecho una consigna: nosotros no confrontamos, hacemos cosas en conjunto. Es difícil porque las provincias tienen diferentes signos políticos, pero hicimos una política sanitaria única y en eso estoy muy orgulloso», expresó.

Las clases, «cuanto antes»

Aunque aclaró que las fechas y formas del calendario estarán atadas a cómo avance la vacunación en todo el país, el ministro Ginés González García afirmó ayer que Nación espera volver «cuanto antes» a las clases presenciales para todo el alumnado. Ante la pregunta de este diario, el funcionario contestó: «Los tiempos no los puedo adelantar, pero lo que sí puedo afirmar es que la voluntad absoluta del gobierno nacional es reiniciar las clases cuanto antes».

El hospital «Debe ser orgullo para los pampeanos»

La primera actividad que realizó el ministro de Salud de la Nación, Ginés González García, luego de arribar al aeropuerto santarroseño fue dirigirse a la obra del hospital de Alta Complejidad para una recorrida. Y allí destacó que se trata «de un recurso único en la región» al tiempo que valoró «que muchas cosas se van a poder resolver acá», sin la necesidad de viajar a otros centros sanitarios del país.

Ginés llegó a la ciudad cerca de las 10 de la mañana junto a un grupo de colaboradores y fue recibido por el gobernador Sergio Ziliotto, el ministro de Salud, Mario Kohan, y el subsecretario del área, Gustavo Vera. La comitiva enseguida se dirigió hacia la obra que se levanta en un predio contiguo al hospital Lucio Molas.

Antes de ingresar Ginés González mantuvo un corto diálogo con la prensa y destacó el servicio que brindará el nuevo establecimiento una vez que sea inaugurado.

«Es un hospital que va a traer muchas soluciones, porque muchas cosas que hoy no se pueden resolver en la provincia, se van a resolver acá, sin necesidad de moverse a otro lado. Este es un hospital para todos los pampeanos, esto rompe con esa idea que tienen algunos respecto a que los hospitales públicos son para los pobres», apuntó el ministro.

Recurso «único».

El titular del área de Salud nacional agregó que el centro sanitario «debe ser un orgullo para los pampeanos». Vale recordar que, según la constructora a cargo, estaría listo para octubre de 2021. «Este va a ser un recurso único en la región, un hospital de alta complejidad, muchas cosas que hoy no se pueden resolver en la provincia, se van a resolver acá. Los pampeanos tienen que estar muy orgullosos de este hospital», destacó.

En ese sentido, Ginés González agregó que «lo importante es que el hospital funcione muy bien y la gente se sienta satisfecha, debemos trabajar en la eliminación de las colas y las esperas, y por eso el recurso humano es fundamental. En La Pampa tienen residencias, ya trabajan en eso y están siempre preparándose y capacitándose».

Luego, en la conferencia de prensa que ofreció en La Campiña, el ministro volvió a destacar la obra y afirmó que Nación le dará «todo el apoyo a la provincia para el equipamiento del hospital» de Alta Complejidad.

«Vengo de ver un proyecto extraordinario, que va a ser de lo más moderno de todo el país, y le va a permitir a los pampeanos dejar de tener que viajar. Es algo que me pone muy contento porque se nota que es un trabajo en conjunto y es a eso a lo que apuntamos».

Recorrida.

Luego de visitar el edificio en construcción, el funcionario nacional pasó por la puerta del Centro Emergente de Asistencia Respiratoria (CEAR), y allí mantuvo un breve diálogo con algunos trabajadores. Después, la comitiva siguió viaje hacia el Hospital Modular que se levantó dentro del predio del Molas y como respuesta a la pandemia del coronavirus.

La comitiva oficial recorrió las instalaciones, hizo una foto oficial en el ingreso y luego se dirigió hacia el Vacunatorio Amigable, que fue inaugurado hace poco tiempo y funciona dentro del predio donde está la ex Asistencia Pública, sobre la calle Coronel Gil.

Allí estuvieron la directora de Epidemiología, Ana Bertone; el director del Centro Sanitario, Carlos Delgado, y la directora General de Asistencia Social y Comunitaria, Cintia Zalabardo.

En el Centro se vacunan alrededor de 500 personas por día, durante las diferentes campañas, según se informó.

El recorrido finalizó en La Campiña, donde los funcionarios nacionales y provinciales hicieron una reunión para consensuar la estrategia de vacunación en la provincia. Posteriormente se oficializó la firma de convenios anunciados y luego fue el contacto oficial con la prensa.

Tras del almuerzo (unos chivos del oeste que se asaban junto al salón principal del hotel de la ruta nacional 5), el ministro de Salud siguió con su viaje.

Ziliotto presenta Plan Productivo

El gobernador Sergio Ziliotto presentará hoy el “Plan Desarrollar La Pampa” de Promoción de la Inversión Productiva. El anuncio se llevará a cabo en el auditorio del Centro Cultural Medasur a partir de las 9.45 horas. La presentación del plan pospandemia del gobernador estará destinado a empresarios pampeanos, con el objetivo de incentivar el crecimiento económico.

