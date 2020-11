La farmacéutica Pfizer afirmó este lunes que su vacuna contra el covid-19 es «eficaz en un 90%», según el primer análisis intermedio de su ensayo de fase 3, la última etapa antes de pedir formalmente su homologación.

Esta eficacia de protección frente al virus SARS-CoV-2 se logró siete días después de la segunda dosis de vacuna y 28 días después de la primera, indicó la farmacéutica estadounidense en un comunicado conjunto con la firma BioNTech.

UPDATE: We are proud to announce, along with @BioNTech_Group , that our mRNA-based #vaccine candidate has, at an interim analysis, demonstrated initial evidence of efficacy against #COVID19 in participants without prior evidence of SARS-CoV-2 infection.

La Argentina es uno de los lugares en los que se está probando la vacuna de Pfizer-BioNtech en su fase 3, bajo la coordinación del doctor Fernando Polak. El laboratorio estadounidense ya le ofreció al gobierno argentino entregar en diciembre una partida de un millón de dosis.

«Estamos un importante paso más cerca para proporcionar a las personas de todo el mundo un avance muy necesario para ayudar a poner fin a esta crisis sanitaria mundial. Estamos alcanzando este hito crítico en nuestro programa de desarrollo de vacunas en un momento en el que el mundo más lo necesita”, indicó Albert Bourla, CEO de Pfizer.

Transparency is important so I’d like to provide greater clarity around the timelines for @pfizer’s #COVID19 vaccine and the 3 key areas where we must demonstrate success in order to submit for Emergency Use Authorization (EUA) or Approval: https://t.co/EVSnMNoeRQ

— AlbertBourla (@AlbertBourla) October 16, 2020