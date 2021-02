«Como sindicato repudiamos el cierre de una escuela, sea cuál sea el nivel o modalidad, nunca vamos a acompañar como gremio el cierre de una escuela en La Pampa. Consideramos que mientras haya un estudiante esa escuela tiene que estar abierta, y defendemos los puestos de trabajo de las compañeras y compañeros que trabajan, en este caso en la Escuela de San José, no queremos que se queden si fuente de trabajo, y menos en este contexto de pandemia que atravesamos», señaló López.

Y añadió que «a través de este hecho ocurrido en San José, muchos compañeros se comunicaron con el sindicato, porque sabemos que en la zona rural no hay muchos habitantes, por lo tanto hay poca matrícula, y entramos en un cuello de botella, porque al haber poca matrícula empieza la preocupación de saber si seremos la próxima escuela que se cierra. Trabajar bajo esa incertidumbre es terrible, con mucha afectación en lo emocional», afirmó.

Comisión de trabajo.

Asimismo, agradeció el hecho de haber sido recibidas por representantes del gobierno provincial, y anunció que «fue muy positiva la reunión, y nos vinimos con el compromiso concreto del Ministerio de Educación, de que a partir de marzo va a comenzar una comisión de trabajo, donde los actores principales, que son los docentes de las escuelas hogares, van a tener la posibilidad de participar. Va a funcionar dentro de la paritaria, y es importante, porque todo lo que allí se define es Ley, y con esa fuerza se pueden resolver las situaciones que tenemos», dijo.

Y agregó que «vamos a trabajar desde el análisis de la normativa vigente, que ahora regula a las escuelas hogares, para resignificar y redefinir al algunas de estas escuelas, para que no desaparezcan, y garantizar la continuidad laboral. No va a haber más cierres de escuelas, y estas es una definición concreta del gobierno provincial», aseguró.

«Es muy importante aclarar, que el gobierno garantizó que se cierran escuelas en la provincia, pero además logramos una comisión de trabajo donde nos vamos a sentar a discutir y a buscar propuestas entre todos y todas para el funcionamiento de dichas escuelas. Si hay escasa matricula, hay un elemento que es la Ley de Niñez, Adolescencia y Familia, que no permite que los niños, niñas y jóvenes sean sacados de su núcleo familiar, y nosotros tenemos que analizar en ese contexto, con esa ley, cómo podemos funcionar en las escuelas hogares», concluyó la dirigente.

«Luchando por la matrícula».

Ana Claudia Rodríguez, directora de la Escuela Hogar Nº 50 Mariano Moreno de la localidad de Ojeda, dijo que «las escuelas hogares venimos trabajando desde hace muchos años, y luchando, por la matrícula, por los cargos. Hay localidades en las que la zona rural esta muy despoblada y entonces nos hemos quedado sin población estudiantil», explicó.

Y añadió que «en nuestro caso, en la escuela de Ojeda, tenemos localidades vecinas de las cuales recibimos alumnos, pero la preocupación de todos los años es la misma, si vamos a tener los cargos, si vamos a poder inscribir alumnos, si vamos a tener una proyección de escuela hogar hacia el futuro».

Infancias vulneradas.

Rodríguez señaló además que «la reunión que tuvimos en el Ministerio me dejó muy contenta, porque pudimos expresar nuestras preocupaciones, sobre todo pensando en estas infancias tan vulneradas y con tantas necesidades, sobre todo pensando en un contexto como el que tenemos de pandemia, donde las familias han visto profundizados sus problemas económicos. La escuela hogar resulta un espacio no solamente de oferta educativa, sino también de contención y amparo».

Finalmente, la docente señaló que «la definición de Ministerio tranquiliza, y la garantía de tener una mesa de dialogo con ellos, donde poder repensar las escuelas hogares también es muy importante», concluyó Rodríguez.

