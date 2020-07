Es por la falta de pago de los salarios y parte del aguinaldo, entre otros conceptos. «Si seguimos así se cae el servicio en el interior del país», dijo este lunes a este medio el secretario adjunto de gremio, José Álvarez. La medida de fuerza -de alcance nacional- afectará el transporte urbano de Santa Rosa y al resto de la provincia.

La deuda de las empresas es por varios items. «En cuanto al transporte urbano de Santa Rosa, el municipio pagó…pero de Autobuses todavía nos falta cobrar el proporcional de aguinaldo y de vacaciones. Además, nos mandaron las certificaciones de servicio, pero fueron rechazadas porque estaban mal confeccionadas», destaco Álvarez.

«Nos prometieron que iban a pagar hoy pero no lo hicieron», se quejó el gremialista. En relación al resto de las empresas, contó que «algunas han pagado casi todo el salario…la más complicada es El Ceibo que debe parte de los sueldos de mayo, junio, aguinaldo y los 4.000 pesos del acuerdo».

«Acá el tema es la gran preocupación que existe a nivel nacional, porque si esto sigue así se cae el sistema del transporte público en el interior del país», resaltó.

La medida de fuerza de la Unión del Tranviaria Automotor se inició el viernes con un paro general del transporte de larga, media y corta distancia por falta de pago de los choferes y el resto de las y los trabajadores.

Desde ese día rige en varias provincias, pero en La Pampa recién tomaría forma este martes. «Por ahora está prevista una reunión nacional de todas las partes para las 14:00 horas…si no hay un acuerdo concreto se paraliza todo», ratificó este lunes Álvarez.

El paro afectará el transporte de larga, media y corta distancia y obviamente el servicio de colectivos urbano de la ciudad de Santa Rosa.

Idas y vueltas

En el comunicado de prensa dado a conocer el viernes, desde la UTA sostuvieron que «conforme la deuda salarial existente, no habrá transporte de pasajeros en el interior del país, y protestaremos y saldremos a la calle, ya que la pandemia nos preocupa, pero mas aún el no poder llevar un plato de comida a la mesa de nuestras familias».

“No puede haber más demora en el pago de nuestros salarios, que son nuestros alimentos, nuestra salud y el sustento de nuestras familias. Todos los trabajadores del transporte de pasajeros exigimos un tratamiento igualitario y sin discriminación respecto de la denominada Área Metropolitana de Buenos Aires», sostuvo un documento del gremio.

Agregó que “desde el Gobierno Nacional se nos dice que ya se envió el dinero de nuestros sueldos vía ATN a las provincias y que son ellas las que se deben hacer cargo de lo que falta de nuestros salarios. Fuimos a las provincias y los funcionarios provinciales nos informan que a tales fondos no los pueden destinar a transporte de pasajeros, que no somos una prioridad. En este esquema, avizoramos como destino un sistema con transporte operativo en el AMBA y la precarización del transporte de corta, media y larga en el interior, tanto del país como de la provincia de Buenos Aires.»

“No encontramos respuesta alguna en la infinidad de audiencias realizadas hasta el día de la fecha, por lo que no admitiremos más excusas ni argumentos injustificados debiendo hacer efectivo el pago de nuestros haberes”, apuntó.

“Comunicamos que conforme la deuda salarial existente, no habrá transporte de pasajeros en el interior del país, y protestaremos y saldremos a la calle, ya que la pandemia nos preocupa, pero más aún el no poder llevar un plato de comida a la mesa de nuestras familias. No vamos a ser cómplices de la precarización, ni vamos a permitir ningún retroceso en el convenio colectivo. Nos declaramos en estado de alerta y movilización. Queremos cobrar nuestros sueldos y lucharemos hasta conseguirlo”, cerró el mismo escrito.

Fuente: El Diario