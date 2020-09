Un video que publicó la periodista María Eugenia García en sus redes sociales mostró como la policía detuvo violentamente a una mujer por robarse un chocolate del Punta Carretas Shopping, en Montevideo.

Las imágenes muestran como un policía agarró a la mujer de la pierna, ya detenida y esposada por otras dos agentes, e intentó llevarla por la fuerza hasta un patrullero. En medio del procedimiento, un hombre trató de interceptar a uno de los agentes y se generó un enfrentamiento entre ambos, con empujones y golpes de puño.

Los usuarios de redes sociales señalaron que se trataría de una situación de abuso policial. En tanto, el ministro del Interior, Jorge Larrañaga, respaldó este jueves el accionar de los policías.

Vecinos de Punta Carretas denuncian que hubo abuso policial al arrestar a una mujer, que habría robado dentro del shopping. pic.twitter.com/K1xvzrNkOp — María Eugenia García (@tuquegarcia) September 9, 2020

«En muchas ocasiones no se deja trabajar a la Policía. Resulta que cuando no agarramos a los delincuentes es porque no los agarramos y cuando los agarramos es porque el procedimiento tiene sus cuestionamientos», dijo durante una conferencia de prensa.

Larrañaga dijo que el ministerio va a «denunciar» a «todos aquellos que obstaculicen procedimientos policiales» y agregó que «nadie se puede interponer en un operativo policial y obstaculizarlo, eso no es aceptable, porque por algo se estaba llevando a una persona que tiene múltiples indagatorias policiales».

La fiscal del caso, Ana Vallverdú, confirmó al medio local El Observador que la mujer había robado un chocolate y aclaró que quedó en libertad en la noche del miércoles porque «el hecho era muy menor».

Informaron además que la indagatoria continuará porque hubo «resistencia al arresto», según la información primaria con la que cuenta la fiscal.

Por su parte, el jefe de Policía de Montevideo, Erode Ruíz, afirmó que «el procedimiento fue hecho dentro de todos los marcos legales que existen».

«La Policía actuó muy rápidamente porque esa persona venía siendo seguida por civiles que fueron víctimas dentro del shopping, y bueno, un policía que estaba saliendo de un 222 vio la situación, actuó inmediatamente y en cuestión de minutos aparecieron dos funcionarios policiales. El desacato de ella fue tremendo. Después se metió una tercera persona en un hecho que era muy claro que no había agresión por parte de la Policía sino que la intención era proceder con ella a la comisaría a efectos de aclarar la denuncia», expresó Ruiz.