Hay diez niños internados por coronavirus en el Hospital de Niños Ricardo Gutiérrez ubicado en el barrio porteño de Recoleta. Dos de los menores de edad se encuentran en terapia intensiva, confirmó a El Destape Radio Elena Amarilla, enfermera del hospital.

«Están internados y lo que les pasa a los niños es que les da el síndrome de Pims que les ocasiona problemas circulatorios. Principalmente les agarra a nivel intestinal con diarrea, vómitos, fiebre, dolor muscular y muchas veces quedan con secuelas», afirmó Amarilla.

La enfermera explicó que hay menores internados por coronavirus de todas las edades. «Hay desde bebés internados hasta chicos que llegan a los 18 años. Los que están en terapia intensiva son adolescentes», informó.

La enfermera se molestó con los medios de comunicación y los opositores que dicen que los niños no se contagian de coronavirus. «Nosotros siempre venimos recibiendo chicos. Eso de que no se enferman es una gran mentira. Yo los invito a que vengan a ver en el hospital cómo estamos trabajando. Esta es la crónica de una muerte anunciada», informó.

La enfermera contó que los niños están solos todo el día debido a que no pueden ver a los familiares por estar aislados. «Que recapacite Larreta, porque hay docentes que se están muriendo y no hay camas de cuidados intensivos. Con los pibes no Larreta», pidió Amarilla.

Los enfermeros protestan en los hospitales porteños para pedir un aumento salarial, el pase a planta permanente, la insalubridad, que se cumpla el pago de la pensión a los trabajadores de la salud fallecidos y que se aplique la ley Micaela para que no se perpetre la violencia institucional.

Fuente: El Destape