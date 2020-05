La agrupación Universidad Amplia denunció públicamente, mediante una nota al rector de la UNLPam, Oscar Alpa, su preocupación y rechazo “a las reiteradas situaciones de violencia de género y maltrato» contra consejeras del Consejo Superior de la alta casa de estudios.

En un comunicado de prensa, desde la agrupación no dieron precisiones sobre lo ocurrido ni identificaron al o los acusados. “Nos alertó como Agrupación», dijeron. «Entendemos que estamos trabajando en un contexto donde se están naturalizando formas, contenidos y hechos que van en contra de los derechos de igualdad, respeto y diversidad que en reiteradas ocasiones desde este Cuerpo hemos pregonado y dejado plasmados por unanimidad en resoluciones, declaraciones, actividades e incluso conformación de instituciones de esta Universidad”, sostuvieron.

“Tal es el caso, por ejemplo, de la Política contra todo tipo de violencia; el Protocolo contra el Acoso Sexual, discriminación y violencia de género, y -hace exactamente un año- la Resolución sobre la implementación de la Ley Micaela”, dijeron.

«Situaciones como la referida anteriormente, no son puntuales y nos llevan a reflexionar en dos niveles: por un lado, esos hechos deben servirnos para visibilizar, para mirarnos, reflexionar y comprender. Pero para poder modificar esas situaciones es necesario trascender ese plano particular y darnos cuenta que es imprescindible comprender que esto es parte de un sistema de ideas y vínculos construido y sostenido en jerarquías de poder, de género, de roles, de privilegios que alimentan la desigualdad, la misoginia y la violencia”, expresaron.

“Es nuestra responsabilidad social como institución formadora poder repensar nuestra Universidad desde lo epistémico y desde lo político vincular porque estos aspectos no están separados y por tanto si no aprendemos, por ejemplo, a tener registro empático de estas situaciones, éstas aparecerán en nuestros diferentes lugares que como universitarias/os ocupamos: en las clases, en las reuniones, en las sesiones de Consejo y también en nuestras formas de investigar, de construir conocimiento y de llevar adelante la extensión universitaria”, dijeron.

“Como Agrupación les exigimos a cada una/o de las/os representantes del Consejo Superior que sean responsables, y no generen y naturalicen situaciones y acciones que claramente implican violencia contra Consejeras. No solo se trata de convivencia, de diversidad y entendimiento; hablamos de comprender y apropiarnos de formas que respetan y exigen la no violencia”, sostuvieron. “Es importante que aportemos a la construcción de una sociedad más justa, diversa e igualitaria. Nos comprometemos como Consejeras y Consejeros a denunciar cada hecho que atente contra los derechos adquiridos gracias al esfuerzo y compromiso de la sociedad pero también a aportar desde nuestros espacios para que la violencia de género sea un contenido de enseñanza aprendizaje de toda nuestra comunidad universitaria”, finalizaron.