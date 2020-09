El móvil de C5N se encontraba en la Quinta Los Abrojos, lugar en el que el expresidente Mauricio Macri se reunió con intendentes pese a tener que realizar la cuarentena por haber llegado del exterior. Allí, una vecina estacionó su camioneta e increpó al cronista por criticar al mandatario de la FIFA.

«Vamos a mostrar el ingreso a la quinta los abrojos porque hay una persona que nos vino a increpar y que hace 10 minutos que nos habla permanentemente. Por eso ustedes notarán alguna cuestión en el diálogo con el piso porque hay una persona que nos habla permanentemente y es muy difícil concentrarse en lo que uno dice», se sinceró el periodista, mientras la cámara mostraba a la señora apoyada en su vehículo.

Posted by El Destape – Videos on Friday, September 11, 2020

Acto seguido, marcó que «esta persona vino con su camioneta hasta este lugar, estacionó, y no para de increparnos en todo lo que decimos». Y sumó: «Se dificulta hacer un reporte así». Esta mujer, al parecer, intercambiaba sus opiniones con lo que decía el móvil. «Aprueba cuando hablamos de Horacio Rodríguez Larreta como eje de la oposición. Cuando cuestionamos la actitud de Mauricio Macri rompiendo la cuarentena reprueba y cuestiona lo que estamos haciendo en este lugar», explica el cronista. «Lo que te quiero decir es que no se el motivo por el que están acá», preguntó la persona, a lo que el periodista le respondió que se encontraba «reportando que el expresidente Macri se reunió con intendentes cuando tendría que estar en cuarentena».

«Si estamos en cuarentena empezá a decirle al presidente que estamos en cuarentena. Nos toma el pelo. Hace seis meses que no veo a mis nietos. Te escucho a vos que Macri, que Macri, a mí no me interesa, ustedes tienen que ser más objetivos. Lo que quiero por este medio es que el presidente se ocupe de nosotros», explotó la mujer.

El móvil iba a despedirse amablemente de la señora, pero ella insistió: «Eso es lo que tienen ustedes, cuando reciben cosas que no quieren escuchar es ya está, muchas gracias». Finalmente, expresó que no la «representa nadie», y que está «en contra de la impunidad, de la corrupción».