Fue a trabajar durante la temporada de verano y no pudo regresar. Está con su hija de 12 años y ya no puede pagar el alquiler.

Karina Maya es un pampeana de General Pico que junto a su hija de 12 años está “varada” en Monte Hermoso, y pide que le permitan volver a su ciudad.

En diciembre llegaron a la ciudad balnearia en busca de trabajo, con la idea de regresar tras la temporada de verano, pero la pandemia las obligó a quedarse.

“Estamos mal. Yo por falta de trabajo tomé la decisión en diciembre de venir a trabajar a Monte Hemoso la temporada de verano. Llegué el 20 de diciembre y el 21 empecé a trabajar en el parador ‘Guarda la Vaca’. Cuando terminaba la temporada yo cobraba y regresaba a La Pampa, pero surgió lo de la pandemia y quedamos aisladas acá”, contó en sus redes sociales.

Ahora, llegó al punto de ya no poder pagar el alquiler. “Queremos regresar. Llamé a los medios de La Pampa, a Alicia Mayoral, a Taco Marín, llamé por teléfono y escribí a muchos funcionarios pero la única que se comunicó conmigo es Carina Pereyra. Sigo esperando una ayuda por mi regreso a La Pampa con mi nena”, detalló.

Por eso pidió ayuda para compartir su situación. “Yo no vine a pasear, vine a trabajar y merezco regresar, no tengo medio de movilidad propio. Queremos regresar porque no aguantamos más, las dos estamos muy angustiadas”, insistió.

Fuente: El Diario