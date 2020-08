View this post on Instagram

Муж, жду тебя с работы 🙂 В каждой семье, мне кажется, есть свои традиции и привычки. Вова после работы любит поваляться на комплекте от @pranamateco – снять напряжение с уставшей спины и поясницы. Сериал «Отчаянные домохозяйки» и пранамат-отличная компания. Ещё у нас новый питомец : черепашка 🙂 Милое и чудесное колючее существо : есть не просит, уборки за ним никакой. Только польза – вечером кладу ее под голову,шею,икры и кайфую. Помню – вы говорили, что при беременности надо аккуратно с этим. Сейчас стартует ЭКО неделя у @pranamateco и нужный домашний «питомец» идёт подарком к любому комплекту. Ну это ж отлично🥳 Можно себе оставить, а можно подарить. Её оценят, уж поверьте. Мы даже после свадьбы доставали комплект и все гости, что с ночевкой были, успели его оценить. Лена его до сих пор вспоминает. Злыдня-невестка зажала и не отдала 😂 Надо это исправить. Всем добра. Побежала дела домашние делать.