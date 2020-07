Gabriela Molina, una pampeana que actualmente está radicada en Capital Federal, pidió públicamente al Ministerio de Salud del Gobierno de La Pampa poder regresar a Santa Rosa y realizar el aislamiento de 14 días en la casa de su familia: dijo que su papá se muere de un cáncer fulminante y manifestó que tiene temor de no poder despedirse si tiene que estar aislada en un hotel.

Actualmente, toda persona que pretenda residir en La Pampa debe hacer un aislamiento de 14 días en hoteles que son pagados por el Estado.

El objetivo de esa cuarentena es restringir las posibilidades de que el coronavirus ingrese a la provincia, donde no hay casos activos.

La gran mayoría de los aislamientos se hacen en hoteles y hospedejas, pero se han realizando excepciones. No es el caso de Molina, según dijo.

Mi papá está muriendo en su casa con un cáncer fulminante, el médico nos notifico que son sus últimos días, para que podamos despedirnos», explicó, en un video que difundió el portal Infotec.

«Al Gobierno de La Pampa y Ministerio de Salud: tengo muy poco tiempo para despedirme de mi papá. Esta en su casa, con cancer fulminante y el médico nos notificó que son sus últimos días de vida. No puedo ir a aislarme 15 días a un hotel. Necesito aislarme en su casa, y despedirme. Les pido por favor que me ayuden a difundir», dijo.



«Entiendo que ninguno de nosotros estaba preparado para una pandemia pero me parece que en las regulaciones se olvidaron de que la gente también podía morirse de otra cosa y que los familiares iban a necesitar despedirse, hacer el duelo correspondiente», contó.

La pampeana, que cumple la cuarentena estricta en la capital argentina, dijo que llamó al Ministerio de Salud de La Pampa y propuso que le hicieran un hisopado en su lugar de residencia. Pero le negaron esa posibilidad.

«Me dijeron que ‘acá no le damos bolilla al hisopado’», según contó. «No puedo aislarme quince días en un hotel y esperar que despues de esos quince días mi papá siga vivo. Les pido sentido común. En principio porque el Ministerio de Salud no me puede responder aca no le damos bolilla al hisopado y número dos no puedo ir a aislarme a un hotel, no se cuanto tiempo tengo para ir a despedirme de mi papá. Les pido por favor que me dejen ir a hacer la cuarentena tal cual la estoy haciendo en Capital pero en la casa de mi papá, con él, despidiendome de él. Que tengan una reglamentación acorde porque así como estoy yo debe haber un millón de gente que se le está muriendo un familiar y no puede despedirse».

«Por si no lo pensaron la gente también se muere de otras cosas, no solo de este virus, entendí todo, pero necesito despedirme de mi papá. Agradezco si alguien me da una respuesta mejor que la que me dio el Ministerio de Salud», finalizó.

