Marcela Vega, una santarroseña de 49 años, publicó una carta en su cuenta de Facebook detallando el nacimiento de su hija en 1987. En aquel entonces, quien era pediatra del Hospital Lucio Molas, le informó que su hija había fallecido. Una serie de eventos confusos e irregulares, sembraron la duda de Marcela durante más de treinta años, y los innumerables casos de hijos encontrados en las redes sociales despiertan en ella una luz de esperanza.

Esta mañana, en diálogo con Impacto Castex, Marcela señaló que empezó a buscar a su hija hace 24 años, cuando comenzó el programa televisivo “Gente que Busca Gente”, conducido por Franco Bangato. “Hasta el día de hoy no he tenido respuesta de nada”, aseguró.

Con apenas 16 años, Marcela tuvo un embarazo de riesgo y permaneció internada durante dos meses en la Clínica Modelo de la capital provincial: “En la tarde noche del 29 de julio de 1987, le dicen a mi mamá que me tenían que hacer una cesárea porque era mi vida o la vida del bebé”. Además, aseguró que luego de avisarle que su hija había fallecido, el personal de la Cooperativa (a cargo de los servicios fúnebres) se llevó su cuerpo sin previa constatación por parte de ningún familiar.

En la carta compartida en las redes sociales, Marcela detalla el proceso que la llevó a sospechar que su hija continúa con vida:

Mi nombre es Marcela Vega, tuve a mi bebé cuando tenía 16 años, el día 29 de julio de 1987, en Santa Rosa – La Pampa. Nació pasada las 22hs por cesárea en la Clínica Modelo. Me atendió Susana Leinecker y ayudo en la cesárea Beatriz Vázquez, recuerdo que mi ginecóloga me dijo “es muy chiquita y muy llorona” y que al día siguiente la llevarían al hospital Lucio Molas, ya que ahí era mejor el equipo para los bebes prematuros. A la mañana siguiente se acerca el pediatra (Julio Rodríguez Arauco) y me dice “querida vos sos joven y podés tener más hijos, tú bebe murió”. Jamás pude ver el cuerpo de mi hija. Esa misma mañana fueron dos mujeres que formaban parte del personal del registro civil, al lugar donde yo me encontraba internada, firme actas y documento de identidad de mi bebe en blanco. Tiempo después pude enterarme que no estaba permitido sacar los libros del registro civil. Una de las mujeres que llevaron los libros estaba embarazada. Cuando pasaban el programa de “gente que busca gente”, vi muchos casos parecidos al mío. Ahí empecé a buscar. En el registro civil me dijeron que no hay certificado de nacimiento, ni de defunción. Entre otras irregularidades figura el ingreso al cementerio casi un mes después de su fallecimiento, la licencia que entrega el registro civil es para el día 31/7/87 y su cuerpo ingreso el día 28/8/87 siendo el último cuerpo en ingresar al cementerio, sin la presencia de ninguna familia, tampoco está en el lugar donde mi familia dijo que la sepultaron, está en una parcela para angelitos de gente carenciada. En ese lugar hay una cruz con el nombre de un bebé López. Hice la primera denuncia el día 26/5/98 y pidió la exhumación. Los restos fueron enviados al Duran y la respuesta fue que no había suficiente médula ósea para poder comparar. Para fines de diciembre del mismo año archivan la causa. El año pasado fui a pedir ayuda a los derechos humanos, y ellos pidieron copias de certificado de nacimiento y de defunción. Después de unos meses mandaron copia de certificado de nacimiento, firmado por alguien que no fui yo el de defunción sigue sin aparecer. Lo que no puedo entender es porque me negaron durante tanto tiempo este certificado. Estas y otras irregularidades son las que me llevan a pensar que mi bebe vive y que no estoy loca como muchos creen. Si hoy publico este caso es porque conozco gente que ha hecho exhumaciones y el resultado ha sido negativo y conozco madres a quienes le dijeron que su bebé murió y se han encontrado al fin por las redes sociales… Sospecho que hay muchas personas que saben la verdad. ¿Me ayudan a encontrar la verdad? Si naciste en 1987, en La Pampa y buscas tu origen comunícate por privado

Cabe remarcar que, entre los restos enviados al Hospital Durán para analizar sólo hallaron restos de un pie de bebé, y ropa que no coincidía con la que ella tenía para su hija. «Mi hermana menor llevó el bolso con ropa a la clínica, y así como lo llevó volvió a mi casa».

Por último, Marcela contó durante la entrevista que logró contactarse con una joven de 32 años de Mendoza. Según la mujer, encontraron “muchas cosas que coinciden genéticamente”, pero la prueba de ADN dio negativa. “Por ejemplo, yo tengo 49 años y todavía tengo un diente de leche, ella tiene un premolar de leche”, detalló.

Según el relato de Marcela, la joven fue asentada en Mendoza dos años después de haber nacido, tras la imposibilidad de hacerlo en Bahía Blanca. “Me pasan cosas con ella como sólo me pasan con mi hija, ese presentimiento de madre. Quizás pasan dos días que no hablo, y la llamo porque pienso que está mal, y lo está”, agregó.

Si bien la prueba de ADN resultó negativa, Marcela remarcó que el hisopado fue realizado inmediatamente después de almorzar, sin previo ayuno. Además, la contraprueba fue realizada con la misma muestra, por lo que no descarta realizar otro análisis en el futuro.

