El presidente Alberto Fernández dijo que el “sistema sanitario se ha relajado” porque empezó a atender personas que podían esperar en sus tratamientos y le llovieron las críticas de los opositores y hasta de médicos y médicas.

Los médicos creyeron ver un ataque a su trabajo contra el coronavirus. Una de ellas, con graves epítetos, fue el de Natalia Fernández, jefa del área de terapia intensiva del coronavirus en el Hospital Molas.

“Hagan el favor, fanáticos, de no defender a este sorete en sus respuestas y entender nuestra furia”, pidió en un posteo en las redes sociales.

Ese posteo se viralizó y generó cierta molestia en las autoridades del Ministerio de Salud.

Fernández -de reconocido profesionalismo y trabajo, que se encuentra desde el primer día en la trinchera y no ha tenido casi días de descanso- consideró que las expresiones del jefe de Estado era un ataque al trabajo de los que luchan contra el coronavirus.

Sin embargo, al analizar sus palabras, se observa que el mensaje del presidente está dirigido a los profesionales que decidieron empezar a atender patologías que podrían esperar. Así, ocuparon camas que hoy podrían estar disponibles para los afectados por el nuevo virus.

¿Qué dijo concretamente el presidente? “El sistema sanitario también se ha relajado. Y en un tiempo donde estaban disminuyendo los contagios, abrieron puertas a atender otro tipo de necesidades que podían esperar. Creían que era oportuno tratarlos ahora. Y así se acumuló un número de camas utilizadas, que hoy en día pueden ser muy necesarias para atender el Covid”, manifestó Fernández el miércoles por la noche.

Este jueves, ante las críticas, el presidente intentó aclarar sus expresiones. “Solo tengo gratitud con el personal de salud. Habría que hacerle un monumento al esfuerzo de esa gente”, dijo.

“Hablé del relajamiento de las clínicas que creyeron que era un buen momento para avanzar en atenciones quirúrgicas que en otro momento suspendieron”, resaltó. “Estaba hablando del AMBA y de la Cuidad, donde el 80% tiene atención privada por son socios o porque esas clínicas les prestan servicios a obras sociales”.

Natalia Fernádez, por lo pronto, posteó este mensaje:

“Leo esto y me indigno.

Después de todas las canalladas que me banque este año, que me costaron lagrimas , sueño, amistades, donde multiplique antipatías, problemas legales y me di cuenta que hay mas hijos de puta de los que esperaba con el único objetivo de hacer lo mejor posible para que se muera el menor numero de personas y tratando a cada uno de ellos como si fueran mis seres queridos…..leer esto del presidente de la nacion argentina me enfurece….es vergonzoso.

Gracias por ser lo que sabía que eran…

Hace un año y medio no tengo vacaciones y desde el 20 de diciembre solo tuve dos días libres… soretes…

Los invito a pasar personas con las que hablaron y generamos un vinculo a cajones para proteger a los compañeros de las funerarias a decirles a padre, hijos, nietos y esposos que la persona que amaban acaba de morirse… después defiendan a estos hdp.

Hagan el favor fanáticos de no defender a este sorete en sus respuestas y entender nuestra furia.

Gracias por la falta de respeto, de respaldo y de empatía persistente. Que dios y la patria se lo demanden.