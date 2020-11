Una funcionaria pública fue hallada en una fiesta ilegal en Larroudé

La cuarentena más larga del mundo la puso en marcha Argentina el último 20 de marzo. La Fase 1, restrictiva casi en su totalidad, fue dejada atrás luego de algunos meses para dar lugar a estadíos sanitarios más laxos y más cómodos para la ciudadanía toda, aunque siempre resultaron condicionados por las altas y bajas en los números de contagiados.

Actualmente, la provincia de La Pampa se encuentra en Fase 2, con mayores libertades que las gozadas en un principio, aunque se sostienen algunas prohibiciones con el afán de evitar la propagación de COVID-19. Lo que no ha cambiado, a lo largo de todo este período, es la irresponsabilidad de algunos grupos minúsculos que desacataron las medidas sanitarias.

Durante este fin de semana, personal policial de distintas localidades debió actuar para cesar con algunas actividades desarrolladas fuera del marco de la ley vigente. Cabe recordar que no sólo no está permitido el tránsito desde las 23 hasta las 07 horas, para personal no esencial, sino que no se permiten las reuniones sociales.

Diario La Reforma dialogó con el fiscal general de la Segunda Circunscripción Judicial, Armando Agüero, a fin de conocer cómo se llevaron a cabo estos encuentros ilegales. “En Bernardo Larroudé en horas de la noche participaron de una fiesta 24 personas entre las que estaban presentes la responsable de Acción Social municipal, y dos familiares de funcionarios, de hecho uno es hijo del intendente y el otro de un secretario”, indicó.

El funcionario judicial manifestó que el encuentro se desarrolló en un campo a 10 kilómetros de la localidad en cuestión, donde se asaron cortes de carne y los partícipes ingirieron bebidas alcohólicas dentro de un ámbito festivo. Algunos de los responsables, son oriundos de Larroudé mientras que otros tienen residencia en Intendente Alvear.

Todos los integrantes de la reunión clandestina son mayores de edad, entre 18 y 30 años, comprendiendo un mitin entre amigos: “Aprovechan la posibilidad que están en un establecimiento rural, alejados de la ciudad, con el objeto de no tener presencia policial cerca”, agregó.

Sin embargo, fue una patrulla de Seguridad Rural y Vial, que se encontraba inspeccionando la zona, quien visualizó un vehículo que salía de este campo. Dentro del rodado se movilizaba la encargada de la cartera mencionada, junto a otros cinco ocupantes, que fueron debidamente identificados y notificados por violación a los artículos 205 y 239 del Código Procesal Penal.

“Fue gracias a esa intercepción que se pudo descubrir el festejo que se estaba llevando a cabo en el lugar. A ellos se le suman el resto de los implicados que conforman la lista de 23 infractores”, agregó Agüero. Sobre el sitio, se sabe que es conocido como “Viejo Tambo”, aunque su propietario no habría estado al momento de realizarse esta celebración.

Una vez que se dio por concluida la reunión, se procedió al secuestro de seis automotores (de marcas Chevrolet, Ford, Hyundai, Citroën y Renault). “Algunos de ellos son pertenecientes a gente de Bernardo Larroudé y otros a personas de Intendente Alvear, que participaron de esta acción ilegal. Los automotores quedarán a disposición de la Justicia”, manifestó el fiscal.

En los próximos días, todos ellos serán citados a declarar para ser formalizados por incurrir en la violación de los artículos anteriormente mencionados. Entre ellos, por supuesto, la empleada del sector público de quien se desconoce al momento qué medidas se tomarán respecto de la continuidad en su cargo, teniendo en cuenta su función pública.

En la vía pública

Agüero mencionó, además, que en la localidad de Intendente Alvear también se produjo un encuentro social no permitido en el que debió intervenir personal de aquella dependencia. El subcomisario Carlos Villegas, ratificó: “Esto fue en la madrugada del sábado, cuando recibimos un aviso que en zona rural, en cercanías del club de polo, se estaba desarrollando una juntada”.

Hasta allí se dirigió un móvil policial a los efectos de corroborar esta comunicación, recorriendo las inmediaciones del establecimiento mencionado detectando en una de las calles aledañas varios vehículos. “Tal como ha sucedido en otras ocasiones, al percatarse del patrullero, emprendieron la huida”, destacó.

Algunos de ellos lo hicieron de manera pedestre, dejando allí abandonados sus rodados, mientras que otros escaparon en sus automotores. “Gracias al trabajo policial se logró la notificación de ocho personas y el secuestro de seis vehículos que participaron de esta actividad”, señaló.

Se iniciarán las causas penales correspondientes a aquellos que dieron lugar a este evento y los automotores quedarán a disposición de la fiscalía que interviene en el caso, sumado ello a las multas que deberán abonar para retirarlos. “Estamos en plena tarea investigativa para determinar quiénes eran los que se dieron a la fuga”, apuntó Villegas.