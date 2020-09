Una farmacéutica de Guatraché, Patricia Nieto, produce desde el martes pasado un medicamento, ibuprofeno para inhalar en nebulizaciones, que algunos médicos en Bahía Blanca prescriben para pacientes de coronavirus con severas complicaciones pulmonares y, asegura, los resultados son favorables en esas personas.

Nieto comenzó a producir en el laboratorio desde el martes pasado, después de que un colega de San Nicolás, Guillermo García, compartiera la fórmula en una red que integran con profesionales del resto del país. Habitualmente, el ibuprofeno se suministra en forma oral o inyectable. Pero en este caso lo preparan en gotas para nebulización.

«Se encontró que de manera inhalada produce la baja viral del paciente y tiene un efecto antiinflamatorio en los pulmones. Son dos efectos sumamente beneficiosos», dijo Nieto en el noticiero de Telefé.

«Cuando el Covid ataca los pulmones, produce una insuficiencia respiratorio que en algunos casos es muy severa. El ibuprofeno, dado a tiempo, evita los daños del pulmón», añadió. Nieto contó que su colega pudo desarrollar la fórmula y la transmitió «generosamente» en la red de profesionales que integran para que puedan acceder en distintos puntos del país.

«Es sumamente económico, por ser de uso compasivo, cuando no te queda otra, y experimental. Todos los colegas que tenemos laboratorios con buenas prácticas de elaboración lo podemos hacer», resaltó.

Nieto es la primera que lo produce en Bahía Blanca. Lo suministra a pedido de los médicos que lo recetan y con el consentimiento de los familiares o el paciente. Generalmente son tres nebulizaciones diarias, con la cantidad de gotas que prescribe cada profesional. Además, dijo, está formando a otros colegas porque la demanda del medicamento ya la supera.

«La buena noticia es que tenemos un remedio que resulta sumamente eficaz, que da resultados muy buenos. Porque no hay muchas armas para combatir el Covid. Y esta es una», destacó.

«Estamos muy felices, movilizados y conmovidos por la respuesta de los pacientes que nos refieren los médicos», confió.

La farmacéutica pampeana reconoció que algunos médicos tienen reservas para la utilización del nuevo medicamento. «No la aplican porque es un uso nuevo», dijo. Consideró que «seguramente la técnica se va a expandir porque nosotros podemos hacerla y no los grandes laboratorios que tienen que esperar meses para que se apruebe un nuevo medicamento». «Esa es la ventaja, no está prohibido que lo hagamos, y le sirve a la población. Trabajamos a demanda del médico», indicó.

Nieto dijo que un laboratorio farmacéutico en Córdoba lo produce pero no da a basto con los pedidos. «La demanda es mucha. Es una técnica sencilla. El producto sale de excelente calidad», insistió.

En los tratamientos, el medicamento es compatible con la aplicación de plasma. «El médico Lorenzo Fernández, el primero que lo usó en San Nicolás, lo usa con corticoide a dosis bajas y sostenidas, ibuprofenato, y plasma. No es en todos los casos pero en algunos plasma también», reafirmó.

«Nosotros lo entregamos de manera gratuita a dos hospitales para pacientes determinados», consignó.

«Es muy emocionante. A nosotros nos lo ha pedido gente llorando. Es una herramienta para que la persona pueda respirar. Es impresionante. Estoy super feliz», dijo la profesional.

«Algunos médicos no lo aplican. Pero se tienen que rendir ante la evidencia porque funciona muy bien. Es un uso que no es el habitual. Pero no es un producto tóxico. Recibimos receta del médico y el médico pide un consentimiento al familiar o al paciente. Podemos elaborarlo sin problema porque somos magistrales y no está prohibido», explicó.

fuente:El Diario