Una familia de Arata debió atravesar una terrible situación debido a una confusión en un Hospital de Buenos Aires: le informaron que su abuelo había fallecido por COVID-19 pero cuando dos familiares fueron a la morgue, era otro el fallecido.

Deisy Ana Gutiérrez es una joven oriunda de Embajador Martini que desde hace unos años vive en Arata y decidió hacer pública la difícil situación que les tocó atravesar.

Deisy es docente y decidió hacer público el difícil momento que le tocó atravesar a su familia en medio de la pandemia. “Mi abuelo paterno es de Isidro Casanova, partido de La Matanza, en Buenos Aires, el domingo pasado lo dieron por muerto y le comunicaron a mi papá y a mi tía que falleció después de una semana en terapia, con COVID supuestamente positivo”, narró Deisy.

“Según nos informaron, lo pasaron a sala común y supuestamente el domingo, por un virus intrahospitalario y de un paro cardíaco, falleció”, relató la joven de 30 años.

El padre de Deisy, Rubén Gutiérrez, que vive en Rancul, pudo viajar a Buenos Aires y junto a una tía que está en Buenos Aires se presentaron en el lugar donde estaba internado el abuelo, un hospital perteneciente a la UOM Ramos Mejía.

“Les dijeron que no le podían entregar el cuerpo a la familia, ni ellos lo podían ver. Sin embargo después de tanto insistir y en medio de la burocracia, anoche (por el lunes) pudieron acceder a la morgue mi papá y mi tía”, continuó relatando la joven.

“Al destapar el cuerpo no era mi abuelo, era otra persona a la que habían identificado con su nombre y DNI”, explicó Deisy al portal Zonal Noticias.

Ante la sorpresa, sus familiares explicaron que el fallecido no era quien decían desde el hospital. Ante la insistencia de los empleados del Hospital, los parientes de Deisy “mostraron una foto de mi abuelo y entonces finalmente les dijeron que ese paciente estaba vivo, pero que no se puede acceder a verlo”. La joven manifestó que “ante semejante situación mi papá y mi tía entran igual por la fuerza y lo ven, mi abuelo estaba en una sala común”, y señaló que “si mi papá y mi tía no hubieran hecho nada, le hubieran entregado una urna con las cenizas de quién sabe… y no sé qué iba a pasar en verdad con mi abuelito”.

Deisy contó que su papá y su tía continúan en Buenos Aires tratando de gestionar una internación domiciliaria para su abuelo, de 83 años.

La joven se quejó de que no tuvieron “ninguna explicación, hay mucha burocracia en este país y cómo se están manejando mal con esto del COVID, a todos hacen pasar que son muertos de coronavirus y no es así”. Sostuvo además que “en este caso confundirse de paciente es un error imperdonable. Les iban a entregar un cofre con las cenizas de otra persona, una locura, gracias a Dios ellos insistieron y pudieron dar con él, si no no sé dónde estaría mi abuelo”.

Finalmente, la joven expresó que “lo que nos hicieron vivir estos dos días no se lo deseo a nadie”, y detalló que la familia ya puso abogados para encontrar una respuesta a la situación.