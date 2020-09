La castense Carina Heinz y su familia se contagió dos veces de Covid-19, y permaneció «en grave estado» internada en una clínica de la ciudad jujeña de San Pedro. «Tuvimos una reinfección los cuatro, pero esta vez no fue tan tranquilo y estuvimos 15 días internados. El jueves nos dieron el alta médica para permanecer en casa, pero mi esposa continúa con oxígeno en casa y obviamente aún no tenemos el alta epidemiológica», relató Heinz desde la provincia norteña.

La entrevistada destacó que actualmente «el sistema sanitario está totalmente colapsado y también colapsaron los servicios fúnebres». Narró que los pacientes fallecidos «permanece dos o tres días en un depósito de las clínicas y hospitales hasta que le den turno a los familiares para que los puedan trasladar a los cementerios».

«Los medios (periodísticos porteños) no dicen estas cosas, y acá dicen que todo está bien, pero esto es un desastre», se quejó Heinz.

Segundo contagio.

La castense Carina Heinz está casada con el médico Luis Márquez y tiene tres hijos -uno estudia en Buenos Aires y Magdalena (23) y Anita (16) viven en San Pedro-. El primer positivo de Covid-19 se lo diagnosticaron el 20 de julio, y el 1 de septiembre nuevamente el PCR arrojó resultado positivo.

«Es raro, pero te podés recontagiar de Covid-19, con mi esposo lo podemos asegurar. En nuestro caso el recontagio vino por parte de mi esposo porque estuvo atendiendo e internando a muchos pacientes con coronavirus», relató la pampeana.

El segundo contagio comenzó con Márquez con algunas líneas de fiebre, siguió Heinz y después las dos hijas. «Nos fuimos a hacer una tomografía porque pensábamos que podía ser una gripe A o algo similar, pero no podíamos creer que fuera otra vez Covid-19; y ahí nomás a mí y a mi esposo nos dejaron internados porque teníamos los pulmones muy tomados y nos hicieron el hisopado y nos dio positivo a los cuatro», relató.

Plasma e Ibuprofenato.

Heinz y su esposo fueron internados en la Clínica Santa María, donde tienen un piso exclusivo para pacientes contagiados de Covid-19. «Había dos camas y nos internaron, mientras que mis hijas estaban las dos solas en casa, donde la más chica estuvo bastante grave porque tenía comprometido el sistema digestivo», relató.

«La pasamos muy feo. Nosotros estuvimos muy graves durante cuatro días, porque no saturábamos. Estuvimos a punto de ir a un respirador, pero la peleamos con el oxígeno. Con el Ibuprofanato y el plasma salimos adelante, pero la verdad es que quedamos muy débiles, muy cansados. Mi esposo puede hablar muy poco porque se agita y yo me recupere un poco más en las últimas 24 horas», narró la castense.

«Situación tremenda».

Heinz consideró que la gente «debe tomar conciencia que esto no es una gripecita», porque «este virus mata».

«El bicho no hace diferencia social, económica, religiosa o raza. Acá la gente no se cuida aún sabiendo que el sistema sanitario está colapsado y eso me parece una falta de respeto para las personas que están en la primera línea de lucha», dijo la entrevistada.

«La situación de Jujuy es muy grave. En San Pedro la gente está en el hospital sentada en una silla en los pasillos con suero y un poco de oxígeno», graficó.

«Las clínicas no tienen camas y por más que tengas una prepaga y un kilo de plata en el bolsillo, no hay camas para nadie. No hay respiradores. Es más, nosotros vivimos una situación muy fea porque la clínica se quedó sin oxígeno, y estuve tres horas pantallando a mi esposo y las enfermeras llorando hasta que llegó el camión con oxígeno a las 10 horas», recordó -aún emocionada- Carina Heinz.

«Los gendarmes llegan a la madrugada con tubos de oxígeno porque no dan abasto, porque acá no vemos que la curva esté bajando, sino al contrario porque cada vez hay más contagiados», agregó.

Ratificó que se están realizando fosas comunes en los cementerios, porque mueren 100 personas por día. Es más, también colapsaron los servicios de sepelios. «En San Pedro hace tres días colapso el sistema de sepelios, y las personas fallecidas quedan dentro de una bolsa en un depósito en las clínicas, hasta que les toque el horario que los pueden llevar al cementerio», aseguró.

También criticó al gobierno de Gerardo Morales (Cambiemos) y el rol de los grupos económicos que dirigen los medios de comunicación porteños. «Acá dicen que todo está brillante y la gente está pidiendo por favor ayuda, pero nos mienten descaradamente y nadie dice nada», concluyó.

Fuente: La Arena