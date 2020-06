Adriana, una boliviana que vive en Salvador Mazza (Salta, Argentina), fue noticia mundial luego de dar a luz cuatrillizos, en plena época de pandemia por el coronavirus.

La joven madre tuvo muchas dificultades para concebir bebés, incluso sufrió pérdidas en dos oportunidades, pero su deseo de ser mamá fue más grande y la llevó a someterse a tratamientos médicos para poder embarazarse. Y lo logró.

Según El Tribuno, en Bolivia, donde la mujer se hizo los primeros controles porque queda más cerca de Salvador Mazza que Salta, le habían dicho que debía morir uno de sus bebés para que los otros tres se desarrollaran mejor.

“Si tienen que nacer, van a nacer los cuatro”, dijo la futura mamá, y se fue a Salta. Como allí se le complicaba conseguir la medicación que necesitaba, porque no tenía documentos, recorrió 1.500 km con su prominente panza para lograr un mejor cuidado prenatal. “Como tenía el DNI vencido me dijeron que necesitaba renovarlo para seguir recibiendo la medicación. Necesitaba la partida de nacimiento que demoraba de uno a tres meses. En ese momento y sin pensarlo me fui a la terminal y saqué pasaje a Buenos Aires”, contó la joven a El Tribuno.

El 7 de mayo dio a luz a cuatro hermosos bebés, nacieron en la maternidad Ramón Sardá, de Buenos Aires, por cesárea, debido a que los médicos detectaron que dos de los bebés no se estaban desarrollando como se esperaba.

Los bebés son Zoe Fiorela, con un peso de 1,26 kg; Jeziel Mauricio, de 990 gramos; Adriel Shamil, 1,08 kg y Gabriel Ulises, 1,46 kg.

La alegría de esta familia fue noticia en los principales medios de comunicación de Argentina y transcendió fronteras. “Me aferré mucho a Dios. Espero que pronto podamos salir con salud los cinco”, dijo Adriana, según el reporte El Tribuno.

Los cuatrillizos quedaron internados en la sala de neonatología, y de a poco van evolucionando y ganando peso. Adriana ya está recuperada, esperando poder llevarse a sus bebés a casa. Mientras tanto, se aloja en una residencia que tiene la maternidad, especialmente para este tipo de casos. Ulises, el papá, sólo vio a sus hijos por foto, y espera ansioso que se levante la prohibición de circular para poder ir a conocerlos.

Para esta pareja de escasos recursos económicos no será fácil criar a los cuatro bebés en su pueblo, pero confían en que saldrán adelante.