Pese a confirmarse el primer caso de coronavirus en Villa Gesell, un surfista juntó firmas para solicitar a las autoridades municipales que reabran las playas y pongan fin al aislamiento. Explicó que su pedido surge a raíz de la angustia y ataques de pánico que le provocan la falta de surf y se manifestó en contra de la cuarentena.

Favio Dipablo tiene 36 años, es oriundo de Villa Gesell y surfea desde los 17. Con motivo de la pandemia, en la ciudad balnearia -como en el resto del país- se suspendieron todas las actividades esenciales y se prohibió la realización de deportes al aire libre.

Sin embargo, Favio asegura que debido a la falta de surf volvió a tener ataques de pánico que sufría desde su adolescencia y que habían mermado por la práctica de la actividad.

“La iniciativa comenzó cuando me empecé a sentir mal de vuelta. Hago surf todo el año y ante la falta me empezó a afectar psicológicamente, tenía angustia. Me resurgieron ataques de pánico, el triple de los que tenía, que me los había curado el mar, que es mi terapia”, asegura.

A raíz de la falta de surf, Favio relata que los médicos también le aumentaron la dosis de Clonazepam, fuma mas, tiene taquicardia, ataques de ansiedad y depresión.

“Comencé a surfear a los 17 años y mi primer ataque de pánico fue a los 18, me medicaron con Anafranil (Clomipramina) y el mar me bajó la ansiedad. Llegó un momento en el que dejé de tomar las pastillas y ahora volví a la primera etapa. Todos los médicos que visité me recomendaron el surf, es mi terapia, lo que me hace bien”, indica sobre su salud y los efectos de la práctica.

“El mar es saludable. Metiéndote al mar uno se hace un 30 por ciento más inmune que otra persona”, opina Favio. Sin embargo especialistas verificaron que no es posible molecularmente que el agua de mar realce el sistema inmunológico y mucho menos cure el coronavirus o nos haga inmunes a él.

Aun así, el surfista de Villa Gesell insiste en que “es muy difícil comprender a alguien que conecta con la naturaleza” y asegura: “Prefiero morirme de hambre pero surfear”.

Para Favio “ayudaría bastante liberar la playa, no creo que nos perjudique ni que sea algo masivo”, e indica que en Villa Gesell hay “unos cuantos surfistas con tratamiento psicológico que están bastante mal”.

Al ser consultado sobre qué opinaba con que se mantuviera la cuarentena para algunas actividades, expresó: “No estoy de acuerdo con la cuarentena, sí en tomar medidas como usar el barbijo y limpiar. Pero no creo que la solución sea la cuarentena, no creo en los números, en los datos ni en los médicos. Cualquier supermercado está lleno de gente, pedimos poder ir al mar o a correr. No soy partícipe de la cuarentena, me parece un error terrible”.

En cuanto al primer caso de coronavirus que se confirmó en Villa Gesell dijo que “al haber falta de testeos puede haber muchos más casos y van a aparecer. ¿Pero por eso nos vamos a encerrar todos? No es la solución. Tampoco digo vamos a salir todos a pasear. Sí tomar conciencia”.

“No quiero que nadie me cuide, quiero elegir mi vida”, aseguró y mencionó que “es una locura encerrarse. Hay algo oculto, no sé si quieren cambiar el régimen mundial o qué. No nos cuiden más. Nosotros tenemos derecho a salir y ser libres. Cada uno elije. El que se enferma, se enferma. Hay un montón de gente que muere por día”, finalizó.

Según adelantó, luego de realizarse un examen físico y psicológico en Villa Gesell, su próximo paso es elevar el pedido a Dolores.