En su web site, Gebel se presenta como «ministro de las Asambleas de Dios y actual pastor de River Church en Anaheim» (en el condado de Orange, California). Su templo se ubica frente a Disneyworld y tiene las dimensiones de un estadio de fútbol. Debajo de su foto, vestido de smoking (o tuxedo, como lo denominan a ese traje de etiqueta en Norteamérica), se informa que «tu aporte nos ayuda a llevar el Evangelio a todo el mundo» y el modo de hacerlo efectivo: «Pay Pal, Visa, MasterCard, Maestro y American Express). Y si estos canales no fueran suficientes, también se puede aportar a la obra de Gebel utilizando cheque, por teléfono y por mensaje de texto.

«Dios bendice extravagantemente»

La culpa parecería no ser una de las cargas de Gebel. Se siente exitoso y muestra con orgullo sus logros materiales. Y en California, donde un dicho popular sostiene: «Dime qué auto conduces y te diré quién eres», el pastor argentino maneja una Ferrari F355 Spider Giallo amarilla y un BMW sedán último modelo.

Lejos de falsas modestias, el ministro sostiene que la Ferrari fue una «siembra» que, en su diccionario evangélico significa «donación». Y si algún «fariseo» (en su diccionario, crítico) lo cuestiona, la teología de Gebel (opuesta totalmente a la Teología de la Liberación católica), le permite explicar el modo misterioso en el que le fue ofrecido el vehículo deportivo: «Cuando afirmo que Dios bendice extravagantemente, no exagero», explicó. El fin de semana -continuó-, alguien me sembró (donó) esta máquina y me lo trajo hasta la puerta de River Arena. Y antes de que los dadores de los bienes ajenos digan:´Dáselo a los pobres´, aclaro que ya que la volví a sembrar (donar); para que se transforme en bendición para otra gente” (sin aclarar qué donó, ni a quién) Pero de modo misterioso (en sentido teológico) abunda: «¡Toda mi vida ha sido así! Me desprendo de lo que Dios me da, y Él me vuelve a dar más. ¿Qué culpa tengo que Dios me bendiga tanto y que Él sea fiel a sus promesas?

Mario Pergolini, el amigo de Dante

El pastor Gebel tiene un amigo y admirador en la Argentina: Mario Pergolini, quien a partir de una primera entrevista que le hiciera el 10 de marzo pasado, se convirtió en su admirador y le califica como su «amigo» (ver video). Además, desde esa oportunidad, lo ha entrevistado reiteradamente y con un gran suceso en las redes sociales del conductor de Vorterix.

Ferrari, lleva tu fe a 295 km/h

Para aquellos falta de fe y por ello no han detenido en el mensaje de amor a Dios de Gebel, es importante señalar que la Ferrari de la foto tiene un motor un motor V8 3.5 en posición central, con 380 caballos de potencia y 363 Nm de torque. Acelera de 0 a 100 km/h en 4,7 segundos y alcanza los 295 km/h. Y si realmente tu fe está puesta en los «fierros», podés visitar Argentina Autoblog, el exitoso sitio dirigido por el periodista Carlos Cristófalo, quien descubrió a este deportivo de Maranello, frente a la Iglesia River de Dante Gebel. (Diario Popular).